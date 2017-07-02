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Внучку Маяковского лишили московской мастерской

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Художницу и скульптора Елизавету Лавинскую, внучку Владимира Маяковского, попросили освободить помещение столичной мастерской, в которой ее семья работала полвека. Об этом Лавинская рассказала телеканалу «Дождь».

По словам художницы, четыре года назад Росреестр отказал в перерегистрации здания в Большом Афанасьевском переулке, причислив его к памятникам культурного наследия. В суде решение оспорить не удалось, в результате чего мастерская стала собственностью департамента имущества города, а ее владелице пришло уведомление о выселении до 28 декабря.

«Эта мастерская является частью моей жизни. Как цинично поступают люди, которые выбрасывают художников, нас, на улицу со всеми нашими огромными работами», — поделилась Лавинская. По ее словам, вывоз вещей из мастерской может занять по меньшей мере месяц. Когда она обратилась к чиновникам, ей предложили выделить на это один день.

Мастерская ранее принадлежала Московскому союзу художников. Лавинская организовала в ней студию для детей «Маленькие дети и большое искусство». В здании в Большом Афанасьевском переулке также трудился отец художницы, скульптор Никита Лавинский, там до сих пор хранятся его работы.

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