Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

«Зарядье» вошло в список лучших мест мира по версии Time

Урбанистика
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

Американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. Перечень опубликован на сайте издания.

По словам одного из авторов списка Карла Вика, огромные «центральные, величественные и формальные» общественные парки были главной особенностью советских городов. «Ничего подобного нет в „Зарядье“, первом в Москве новом крупном общественном парке за 50 лет», — резюмирует он.

Отмечается, что в парке есть концертный зал, ледяная пещера, а также мост в виде бумеранга над Москвой-рекой — так автор описал «парящий» мост. Также подчеркивается, что в создании парка принимали участие американские архитекторы из Diller Scofidio + Renfro.

Парк стал единственным российским объектом, включенным в список. Всего в него вошли 100 достопримечательностей, ресторанов и гостиниц мира.

В феврале парк «Зарядье» победил в ежегодном конкурсе ArchDaily «Building of the Уear-2018» в номинации «Общественные пространства». За две недели открытого конкурса парк набрал более ста тысяч голосов. Кроме «Зарядья», в 15 номинациях участвовало около 3,5 тысячи проектов.

Читайте также
Самое читаемое
«А манекенщицы… Их было много!»
Один из старейших московский портной о цензуре, джинсах и легендарном Доме моделей
19 августа
«Они полны грязных мыслей»
Он лучше всех знает, что люди из разных стран ищут в сети
Cегодня
«До конца 90-х Москва была еще дореволюционной»
Город, которого нет, глазам художника Алены Дергилевой
22 августа
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter