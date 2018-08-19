«Зарядье» вошло в список лучших мест мира по версии Time

Американский журнал Time включил московский парк «Зарядье» в список лучших мест в мире в 2018 году. Перечень опубликован на сайте издания.

По словам одного из авторов списка Карла Вика, огромные «центральные, величественные и формальные» общественные парки были главной особенностью советских городов. «Ничего подобного нет в „Зарядье“, первом в Москве новом крупном общественном парке за 50 лет», — резюмирует он.

Отмечается, что в парке есть концертный зал, ледяная пещера, а также мост в виде бумеранга над Москвой-рекой — так автор описал «парящий» мост. Также подчеркивается, что в создании парка принимали участие американские архитекторы из Diller Scofidio + Renfro.

Парк стал единственным российским объектом, включенным в список. Всего в него вошли 100 достопримечательностей, ресторанов и гостиниц мира.

В феврале парк «Зарядье» победил в ежегодном конкурсе ArchDaily «Building of the Уear-2018» в номинации «Общественные пространства». За две недели открытого конкурса парк набрал более ста тысяч голосов. Кроме «Зарядья», в 15 номинациях участвовало около 3,5 тысячи проектов.