"Мослента" - интернет-издание о Москве, как о месте жительства миллионов совершенно разных людей, имеющих абсолютно разные интересы. Мы рассказываем о жизни звезд и простых горожан, об интересных событиях, столичных новостях, урбанистике, новых городских трендах, проблемах, достижениях и многом другом.

Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться, по каким правилам он живёт, какие решения в нем принимаются и как на них повлиять.