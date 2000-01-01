«Мослента» — сайт о понятной Москве.

365 дней в году мы днем и ночью рассказываем о жизни главного города страны — о ключевых событиях, жизни простых горожан, урбанистике, новых трендах и многом другом.

Нас читают не только москвичи — нас читает вся Россия. Мы делаем Москву понятной миллионам россиян