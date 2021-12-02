"Мослента" - интернет-издание о Москве, как о месте жительства миллионов совершенно разных людей, имеющих абсолютно разные интересы. Мы рассказываем о жизни звезд и простых горожан, об интересных событиях, столичных новостях, урбанистике, новых городских трендах, проблемах, достижениях и многом другом.Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться, по каким правилам он живёт, какие решения в нем принимаются и как на них повлиять.
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