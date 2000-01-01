«Мослента» — сайт о понятной Москве.
365 дней в году мы днем и ночью рассказываем о жизни главного города страны — о ключевых событиях, жизни простых горожан, урбанистике, новых трендах и многом другом.
Нас читают не только москвичи — нас читает вся Россия. Мы делаем Москву понятной миллионам россиян
Редакция Moslenta.ru, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова» 1, 2, подъезд 5
Наталья Смирнова
Директор департамента партнерских программ и специальных проектов
Nataliya.Smirnova@rambler-co.ru
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