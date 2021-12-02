О проекте

"Мослента" - интернет-издание о Москве, как о месте жительства миллионов совершенно разных людей, имеющих абсолютно разные интересы. Мы рассказываем о жизни звезд и простых горожан, об интересных событиях, столичных новостях, урбанистике, новых городских трендах, проблемах, достижениях и многом другом.
Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться, по каким правилам он живёт, какие решения в нем принимаются и как на них повлиять.

Редакция

Борис Войцеховский
шеф-редактор
b.voytsekhovskiy@lenta-co.ru
Анна Поваго
выпускающий редактор
a.povago@lenta-co.ru
Надежда Сухова
выпускающий редактор
na.sukhova@lenta-co.ru
Олег Матвеев
редактор
o.matveev@moslenta.ru
Юлия Анасян
редактор
y.anasyan@lenta-co.ru
Мария Рюрикова
редактор
m.ryurikova@lenta-co.ru
Ольга Рязанцева
редактор
o.ryazantseva@lenta-co.ru
Анастасия Алимпиева
редактор
a.alimpieva@lenta-co.ru

Контактная информация

Телефон

+7 (495) 785-17-00

Почта

info@moslenta.ru

Соцсети
Адрес для посылок и корреспонденции

Редакция Moslenta.ru, 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1 БЦ «Даниловская Мануфактура», «Ряды Солдатенкова» 1, 2, подъезд 5

Реклама

По вопросам коммерческого размещения moslenta@sberseller.ru

Условия размещения рекламы

Правовая информация

Свидетельство о регистрации

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-68166 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 30 декабря 2016 года.

Наименование издания: Moslenta, 18+ Устав редакции

Правила пользования сайтом

2015–2022. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

Учредитель: ООО «Лента.Ру»

117105, Москва г, Варшавское ш, дом № 9, строение 1, помещение А, комната 1

Форма периодического распространения: сетевое издание. Территория распространения: РФ, другие страны. Распространяется ежедневно, круглосуточно, бесплатно.

Главный редактор: Тодоров В. Л.

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.