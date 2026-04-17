Условия использования определяют условия, на которых Компания предоставляет Сервис.

ТЕРМИНЫ

1.1. Компания – юридическое лицо, предоставляющее Пользователям Сервис. Наименование Компании размещено на Ресурсе.

1.2. Ресурс – сайт, программное обеспечение и/или иной интернет-ресурс Компании.

1.3. Сервис – функционал Ресурса и/или иные возможности, предоставляемые Компанией, в том числе предоставление доступа к Ресурсу или его части, Контенту и иным материалам.

1.4. Пользователь – физическое лицо, использующее Сервис.

1.5. Профиль – учетная запись Пользователя в Сервисе, созданная им посредством Регистрации.

1.6. Регистрация – первичное внесение Пользователем информации о Пользователе в Сервис (в том числе посредством предоставления сведений из аккаунта стороннего сервиса), после которого у Пользователя создается Профиль и появляется возможность использовать соответствующий Сервис.

1.7. Авторизация – внесение зарегистрированным Пользователем информации в Сервис (в том числе посредством предоставления сведений из аккаунта стороннего сервиса), необходимой для получения доступа к соответствующему Сервису.

1.8. Контент – дизайн, графика, изображения, фотографии, тексты, статьи, видео, музыка, песни, программное обеспечение, базы данных, товарные знаки, логотипы, любые иные результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, размещенные или размещаемые на Ресурсе.

1.9. Условия – настоящие Условия использования, являющиеся соглашением между Компанией и Пользователем и устанавливающие права и обязанности по использованию Сервиса.

1.10. Правила применения рекомендательных технологий – неотъемлемая часть Условий, определяющая общие условия и правила применения информационных технологий предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям Пользователей.

1.11. Политика конфиденциальности – документ, определяющий политику Компании в отношении обработки данных Пользователей при использовании ими Сервиса, а также содержащий сведения о реализуемых требованиях к защите персональных данных Пользователей.

1.13. Документы – совместно Условия и Политика конфиденциальности, а также пользовательские соглашения отдельных Сервисов и иные документы, регулирующие отношения между Компанией и Пользователем по предоставлению и использованию Сервиса, размещенные на Ресурсе.

ДЕЙСТВИЕ УСЛОВИЙ

2.1. Условия заключаются в соответствии с нормами законодательства РФ, регулирующими принятие публичной оферты конклюдентными действиями. Условия считаются заключенными с момента их принятия Пользователем. Использование Сервиса (включая осуществление доступа к Ресурсу, Регистрацию, Авторизацию) означает, что Пользователь полностью и безоговорочно принял Условия. Условия обязательны для исполнения Пользователем и Компанией с момента их заключения. Если Пользователь не согласен с Условиями, он не вправе использовать Сервис, в том числе осуществлять доступ к Ресурсу.

2.2. Условия могут быть изменены Компанией. Измененные Условия размещаются на Ресурсе. Используя Сервис, в том числе через Профиль, после изменения Условий, Пользователь принимает Условия полностью и безоговорочно в измененном виде.

2.3. Для расторжения Условий Пользователю необходимо прекратить любое использование Сервиса, включая осуществление доступа к Ресурсу.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРВИСА

3.1. Необходимым и обязательным условием использования Сервиса является соблюдение Пользователем прав и законных интересов Компании, других Пользователей и иных третьих лиц, а также законодательства РФ.

3.2. Условием предоставления Сервиса является наличие рекламы на Ресурсе, если иное не предусмотрено Документами в отношении отдельного Сервиса. Пользователь осознает и соглашается, что Ресурс может содержать рекламу. При этом Пользователь не вправе размещать на Ресурсе рекламу и ссылки на рекламу, если иное не предусмотрено пользовательским соглашением отдельного Сервиса.

3.3. Сервис предназначен для личного некоммерческого использования, не связанного с осуществлением предпринимательской деятельности, если иное не предусмотрено Документами в отношении отдельного Сервиса.

3.4. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершаемые им на Ресурсе, за нарушение законодательства РФ, Условий и иных Документов. Компания не несет ответственности за любые виды убытков, произошедшие вследствие использования Сервиса.

3.5. Сервис предоставляется «как есть». Компания не гарантирует, что Сервис и результат его использования будет удовлетворять ожиданиям Пользователя. Пользователь принимает все последствия и самостоятельно несёт все возможные риски, связанные с использованием Сервиса.

3.6. Для предоставления отдельных Сервисов необходимы:

• направление Пользователю сервисных сообщений;

• применение рекомендательных технологий. Такие технологии применяются на Ресурсе в соответствии с Правилами применения рекомендательных технологий;

• обработка данных Пользователей. Такая обработка осуществляется в соответствии с условиями Политики конфиденциальности. В случае, если Пользователь предоставляет Компании данные третьих лиц, он гарантирует Компании наличие правового основания на их обработку в соответствии с условиями применимых Документов, а также уведомление таких лиц о соответствующей обработке Компанией и иными указанными в Документах лицами.

3.7. При использовании Пользователем соответствующего Сервиса для исполнения Условий необходима обработка Компанией данных Пользователя, включая их предоставление третьим лицам для последующей обработки в рамках следующих процессов:

• для сопровождения деятельности Компании провайдером услуг (ООО «РИХ», ООО «БРИ», ООО «Рамблер ДС» по поручению Компании);

• для Авторизации и Регистрации на Сервисе ООО «СИМ» (с последующим предоставлением ПАО Сбербанк (Банк), ООО «РИХ», АО «Газета.Ру»);

• для персонализации предложений ООО «РА «Индекс 20» (с последующим предоставлением Банку, ООО «Облачные технологии», ООО «Яндекс»), ООО «РИХ» (с последующим предоставлением Банку).

3.8. Для предоставления Сервисов на Ресурсе используются cookies (небольшие фрагменты данных о прошлых посещениях). Cookies необходимы в том числе для обеспечения функционирования Сервиса; персонализации Контента и иных предложений; проведения статистических и иных исследований использования Сервиса. Пользователь может просмотреть срок действия cookies, а также запретить их сохранение в настройках своего браузера. Сookies могут обрабатываться с использованием сервисов веб-аналитики, в частности, Статистика от SberAds (ООО «РА «Индекс 20»), Яндекс.Метрика (ООО «Яндекс» и аффилированные лица), Mediascope (АО «Медиаскоп», ООО «Эдфакт»), Рейтинг Mail.ru (ООО «ВК»). Условия обработки cookies посредством сервисов веб-аналитики определяются вышеуказанными лицами.

3.9. В случае отзыва Пользователем согласия на обработку персональных данных Компания вправе продолжить их обработку для исполнения Условий (или иных соглашений между Компании и Пользователем) или на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

3.10. На Ресурсе Пользователю доступен Сервис персонализации предложений для формирования и предоставления Пользователю персональных предложений, учитывающих конкретные интересы и предпочтения Пользователя. В рамках указанного Сервиса осуществляется определение интересов Пользователя, формирование персональных предложений и подборок, проведение аналитических, статистических, маркетинговых исследований и опросов для повышения уровня Сервиса и предоставления Пользователю более релевантных персональных предложений.

ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.1. Ресурс может содержать Сервисы, которые становятся доступными Пользователю после Регистрации и Авторизации.

4.2. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные через его Профиль, а также заверяет и гарантирует Компании, что предоставляет действительные и актуальные сведения о себе, не являющиеся сведениями третьих лиц. Любые действия, совершенные через Профиль, считаются совершенными Пользователем. Поэтому Пользователь обязуется:

• следить за конфиденциальностью и безопасностью учетных данных и данных, содержащихся в Профиле;

• не передавать учетные данные третьим лицам;

• незамедлительно уведомить Компанию о несанкционированном доступе в Профиль;

• незамедлительно изменить учетные данные при наличии оснований считать, что их конфиденциальность может быть нарушена;

• указывать в Профиле действительные сведения о себе, самостоятельно и своевременно их актуализировать;

• подтвердить номер телефона в Профиле.

4.3. Использование Профиля осуществляется посредством сервиса Сбер ID. Лицом, предоставляющим сервис Сбер ID, является Банк. Правила использования сервиса Сбер ID определяются Банком и размещаются на ресурсе Банка. Все вопросы, связанные с использованием сервиса Сбер ID, разрешаются Пользователем с Банком своими силами и за свой счет без участия Компании.

4.3.1. На Сервисе может осуществляться Авторизация Пользователя посредством сервиса Сбер ID с использованием бесшовного метода (метод аутентификации, посредством которого при переходе с ресурса Банка или партнера Банка на Сервис повторная аутентификация на Сервисе не осуществляется) при условии заключения Пользователем соответствующего договора с Банком. Для Авторизации посредством сервиса Сбер ID необходима обработка Компанией данных Пользователя, включая их предоставление ООО «СИМ», Банку.

4.4. Пользователю на Ресурсе может быть доступно отображение баланса бонусного счета в рамках сервиса программы лояльности «СберСпасибо» (Программа лояльности). Лицами, осуществляющими реализацию и управление Программой лояльности, являются Банк и АО «ЦПЛ» соответственно. Правила Программы лояльности определяются указанными лицами и размещаются на ресурсе Банка. Все вопросы, связанные с Программой лояльности, разрешаются Пользователем с указанными лицами своими силами и за свой счет без участия Компании.

4.5. Условия удаления Профиля:

4.5.1. Компания вправе удалить Профиль в случае нарушения Пользователем требований законодательства РФ и/или Документов.

4.5.2. После удаления Профиля некоторые Сервисы могут быть недоступны для использования.

ИНОЕ

5.1. Отношения Компании и Пользователя, в том числе предусмотренные Условиями, регулируются законодательством РФ.

5.2. Пользователь соглашается, что Компания вправе передать все свои права и обязанности по Документам, в том числе Условиям, другому лицу (например, при продаже Ресурса или иных изменениях).

5.3. Все споры, возникающие из Условий и/или связанные с Ресурсом и Контентом, могут быть переданы на разрешение суда после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию спора по истечении 30 календарных дней со дня направления первой претензии. Если спор не урегулирован в досудебном порядке согласно настоящему пункту, он может быть передан на разрешение суда по месту нахождения Компании.

5.4. По настоящим Условиям Компания предоставляет Сервис безвозмездно, поэтому нормы о защите прав потребителей не применяются.

5.5. Юридически значимые сообщения в адрес Компании направляются по адресу: 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 9, стр. 1.

Редакция от 01 июля 2026