Как оформить больничный в Москве дистанционно

Как оформить больничный в Москве дистанционноКак открыть и закрыть больничный по телефону или вызвав врача на дом
В 2022 году существенно упростили оформление больничных в Москве. Открыть и закрыть больничный дистанционно теперь можно и с ОРВИ, и с COVID-19. Это легко сделать как тем, кто уже заболел, так и «контактным лицам» — тем, кто контактировал с больными (правда, это нужно будет подтвердить). После телефонной консультации врач откроет больничный на неделю при ОРВИ и на две недели при COVID-19. «Мослента» составила пошаговую инструкцию для москвичей, объясняющую, как открыть и закрыть больничный дистанционно.
Как оформить электронную медицинскую карту
В прошлом остались времена, когда получить и закрыть больничный было большим делом. Раньше, чтобы после болезни принести в отдел кадров этот документ, заболевшему нужно было вызвать врача на дом или пойти в поликлинику. И снова идти туда, выздоровев. На этом этапе многие заболевали повторно — стоило только подхватить в очереди инфекцию от других больных и выздоравливающих. Теперь, после пандемии коронавируса, все изменилось. Бумажные больничные отменили как явление, а их новая, электронная версия при ОРВИ и COVID-19 легко получается дистанционно.
Чтобы дистанционно получать доступ ко всем своим медицинским данным (результатам анализов, больничным, рецептам с QR-кодами и так далее), нужно завести электронную медицинскую карту. Сделать это просто, отправив запрос и следуя инструкциям.
Те, у кого есть есть полная учетная запись на mos.ru, автоматически получат доступ к своей электронной медицинской карте. Также ее можно оформить и на ребенка возрастом до 15 лет. Если полной учетной записи на mos.ru у вас нет, то здесь находится полная пошаговая инструкция, объясняющая, как ее сделать.
Кроме того, стоит установить приложение ЕМИАС.ИНФО. Через него удобно будет записываться к врачу и просматривать свою электронную медицинскую карту.
Если что-то из этого не получается сделать, за консультацией стоит обратиться к сотрудникам центров госуслуг «Мои документы».
Как открыть больничный в Москве
В соответствии с указом мэра Москвы и приказом Департамента здравоохранения Москвы в столице жители с ОРВИ могут получить аудиоконсультации медиков и дистанционно открывать больничный. Ходить в поликлинику на прием к дежурному врачу теперь необязательно, больничный будет доступен в электронной медкарте, и после закрытия его отправят работодателю.
В случае болезни при появлении симптомов ОРВИ можно действовать одним из трех способов. Во-первых, можно прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка или сделать это, записавшись на определенное время через сайт, мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» или mos.ru.
Если врач поставит диагноз ОРВИ, он откроет электронный больничный на семь дней. Если пациенту диагностируют COVID-19, ему откроют больничный на две недели.
Существуют и другие, дистанционные варианты оформления. Рассказываем о них подробнее.
Как дистанционно открыть больничный по телефону
В наши дни легко получить аудиоконсультацию врача и дистанционно открыть больничный. Для этого нужно начать с обращения в свою поликлинику по телефону.
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поясняет: «Врач поликлиники проведет первичную аудиоконсультацию, оформит электронный рецепт на лекарства и откроет больничный по ОРВИ на семь дней».
Как вызвать врача на дом
Врача вызывают домой, если человек не в состоянии самостоятельно прийти в поликлинику (например, из-за маломобильности или тяжелого течения болезни). Сделать это можно, позвонив по короткому номеру 122 (для звонка с мобильного телефона) или по дополнительному номеру +7 (495) 122 02 21 (для звонка с городского телефона).
В таком случае после осмотра врач откроет пациенту электронный больничный (на неделю, если установлен ОРВИ, и на 14 дней при COVID-19).
Больничный могут выписать и по результатам ПЦР-теста. Сейчас результат сданного в Москве ПЦР-теста попадает в единую лабораторную систему автоматически. Если COVID-19 у пациента обнаружен, врач сам ему звонит и после аудиоконсультации дистанционно открывает больничный. Если человек маломобилен или болеет тяжело, вызов оформляют на дом и открывают больничный при визите врача.
Что делать, если вы контактировали с больным
В случаях когда контакт с человеком, который заболел коронавирусом, у вас был, но признаки ОРВИ не появились, для оформления больничного нужно оформить подтверждение этого контакта. Чтобы соблюсти все формальности, можно попросить заболевшего сообщить о контакте с вами, заполнив электронную форму на сайте covidcontact.mos.ru.
Если вы общались с больным на работе, нужно уточнить, отправлял ли работодатель информацию об этом в оперативный штаб Москвы. К тому же стоит проверить, прошло ли больше полугода после вакцинации или перенесенного COVID-19. Если нет, то вы не обязаны сидеть на карантине, и больничный вам не оформят.
Больничный для «контактных лиц» автоматом закрывается дистанционно через неделю, и продлить его не получится. Если за эти семь дней у человека обнаружатся симптомы ОРВИ, придется обратиться за консультацией врача.
Как закрыть больничный дистанционно
После пандемии COVID-19 в Москве упростили порядок закрытия больничного (для пациентов с коронавирусом и ОРВИ), так что теперь сделать это можно дистанционно.
Происходит это следующим образом: врач звонит пациенту и проводит консультацию по телефону. Если состояние здоровья позволяет его выписать — больничный закрывают дистанционно и отправляют его работодателю. Если пациент не поправился и еще не готов выходить на учебу или работу, то больничный продляют.
Надо сказать, что теперь во всех случаях закрытие больничного проходит дистанционно — приходить в поликлинику для этого не нужно. Документ доступен в электронной медкарте, а о бумажных больничных уже пора забыть — их перестали оформлять с 1 января 2022 года.
Карантин сокращен до недели
Также стоит учесть, что с 26 января 2022 года срок карантина для тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, сокращен с 14 дней до одной недели. Это распространяется и на школьные классы, и на группы детских садов, где карантин длится семь и более дней. По инициативе родителей он может быть продлен до двух недель.