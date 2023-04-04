Как оформить больничный в Москве дистанционно

В прошлом остались времена, когда получить и закрыть больничный было большим делом. Раньше, чтобы после болезни принести в отдел кадров этот документ, заболевшему нужно было вызвать врача на дом или пойти в поликлинику. И снова идти туда, выздоровев. На этом этапе многие заболевали повторно — стоило только подхватить в очереди инфекцию от других больных и выздоравливающих. Теперь, после пандемии коронавируса, все изменилось. Бумажные больничные отменили как явление, а их новая, электронная версия при ОРВИ и COVID-19 легко получается дистанционно.

Чтобы дистанционно получать доступ ко всем своим медицинским данным (результатам анализов, больничным, рецептам с QR-кодами и так далее), нужно завести электронную медицинскую карту. Сделать это просто, отправив запрос и следуя инструкциям.

Те, у кого есть есть полная учетная запись на mos.ru, автоматически получат доступ к своей электронной медицинской карте. Также ее можно оформить и на ребенка возрастом до 15 лет. Если полной учетной записи на mos.ru у вас нет, то здесь находится полная пошаговая инструкция, объясняющая, как ее сделать.