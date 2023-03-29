Как отключить радиоточку в Москве: инструкция по отказу от услуги.Как москвичам отключить радиоточку и сэкономить деньги
Не отключенная радиорозетка в Москве сейчас обходится владельцу квартиры примерно в 140 рублей в месяц. И если вы давно уже забыли про проводное радио, а активная радиоточка за квартирой так и числится, вам приходится систематически платить полторы тысячи в год ни за что. Происходить это будет до тех пор, пока вы не подадите заявление об отключении. После выполнения всех официальных процедур, платить за радио будет уже не нужно. Объясняем, как получить справку, оплатить отключение, заполнить заявление и предъявить это все в окно приема населения в офисе около метро «Сокол».
Сколько времени займет отключение радиоточки?
К сожалению, оформить отключение радиоточки онлайн не получится. Придется как в старые добрые времена ходить за справкой, оплачивать квитанцию и лично подавать заявление. В принципе, сделать это легко, вопрос можно уладить за пару дней.
Платить не нужно будет с даты приема заявления об отказе от «услуг связи проводного радиовещания» в единственном в Москве офисе Федерального государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО).
Кто может подать заявление на отключение радиоточки?
Чтобы, говоря официальным языком, «отказаться от услуг проводного вещания», нужно несколько условий.
Во-первых, вы должны быть собственником квартиры или комнаты, в которой находится радиоточка. А во-вторых, вам нужно лично принести подтверждающие этот статус документы. Они подаются вместе с заявлением об отключении.
Отключают радиоточку только после того, как владелец помещения лично обратится в офис ФГУП «Российские сети вещания и оповещения».
Нужна ли справка об отсутствии долгов за услугу радиовещания?
Первым делом надо проверить, нет ли у вас задолженности по оплате радио, и получить справку «об отсутствии задолженности по оплате услуг связи проводного радиовещания».
Если здание коммунальное, то справка нужна из МФЦ и Государственного учреждения «Инженерные службы» (ГУ ИС) вашего района. Если дом кооперативный, то, в зависимости от ситуации, из жилищно-коммунального отдела (ЖКО) или Жилищно-строительного кооператива (ЖСК).
Где подавать заявление на отключение радиоточки?
Отключение оформляется в офисе, расположенном по адресу: улица Усиевича, дом 18 корпус А. Находится он рядом с метро «Сокол», четвертый выход.
Здесь вам выдадут заявление установленной формы, которое нужно будет заполнить, и квитанцию «на оплату услуги выключения радиоточки». Сотрудники учреждения ответят на все интересующие вас вопросы.
Сначала необходимо оплатить квитанцию. Без нее у вас не примут остальные документы.
Как оплатить квитанцию за отключение радиоточки?
Отключение радиоточки стоит недорого. Все тарифы на эту услугу вы легко найдете на сайте «Российских сетей вещания и оповещения».
Но оплатить ее в офисе компании не получится. Вам придется отправиться в банк. Впрочем, подойдет любой. Подобные квитанции можно оплатить в отделениях абсолютно всех банков страны, а также «Почты России».
Важно обратить внимание, что в терминалах Сбера комиссию за такой платеж не начисляют.
Какие документы требуется предъявить для отключения радиоточки?
Вместе с заявлением в офисе ФГУП «Российских сетей вещания и оповещения» необходимо предъявить ряд документов, без которых отключение радиоточки не будет выполнено.
Весь пакет нужно предоставить в окно приема населения. Для того чтобы пройти все процедуры за один раз, вам потребуются следующие документы:
- паспорт гражданина России;
- заполненное по установленной форме заявление об отключении радиоточки;
- справка из МФЦ, ГЦ ИС вашего района или ЖСК об отсутствии задолженности по оплате услуг связи проводного радиовещания;
- квитанция об оплате услуги по отключению радиоточки.
Есть ли другой способ отключить радиоточку в Москве?
Существует и другой способ отключить радиоточку в московской квартире. Если начисления за услуги радио и оповещения у вас производятся через Единый платежный документ (ЕПД), то отказ от услуг связи проводного радиовещания можно оформить и в МФЦ или ГУ ИС своего района. В таком случае МФЦ самостоятельно формирует пакет документов и отправляет его во ФГУП «Российские сети вещания и оповещения».
Начиная со дня приема заявления на выключение радиоточки оператором, вам перестанут начислять плату за услуги связи проводного радиовещания.
Полную информацию о том, как выключить домашнюю радиоточку в Москве, можно получить по телефону (499) 639-00-00 или на стенде ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» в офисе предприятия на улице Усиевича, дом 18 корпус А.
Можно ли проконсультироваться об отключении радиоточки по телефону?
Зачастую владельцы квартир даже не знают, что у них подключена радиоточка. Проверить информацию можно, позвонив оператору ФГУП РСВО. Он проверит, подключена или отключена радиоточка в вашем доме на данный момент.
При телефонном обращении у вас спросят, кооперативный ваш дом или муниципальный. И объяснят, что если муниципальный и за вами нет задолженности, то отключить радиоточку можно в МФЦ. А если дом кооперативный, то со справкой об отсутствии задолженности вам нужно прийти в офис.
Бывают ситуации, когда люди не хотят лишний раз беспокоить свою пожилую бабушку или маму и готовы съездить вместо них и оформить все документы по доверенности. В таком случае будьте готовы назвать полный адрес и номер квартиры, а затем обсудить вашу ситуацию с оператором, который подскажет, как именно стоит поступить в вашем случае.