Как отключить радиоточку в Москве: инструкция по отказу от услуги.

К сожалению, оформить отключение радиоточки онлайн не получится. Придется как в старые добрые времена ходить за справкой, оплачивать квитанцию и лично подавать заявление. В принципе, сделать это легко, вопрос можно уладить за пару дней.

Платить не нужно будет с даты приема заявления об отказе от «услуг связи проводного радиовещания» в единственном в Москве офисе Федерального государственного унитарного предприятия «Российские сети вещания и оповещения» (ФГУП РСВО).