Кибер-ёлки, концерты под открытым небом и кастинг у Деда Мороза. Куда москвичам отправиться во время новогодних каникул

Кремлевская елка 2023 «Заговор зеркал»

На главной сцене Государственного Кремлевского Дворца в 60-й раз пройдет крупнейшее новогоднее представление в стране. Сюжет его меняется каждый год. В этот раз в спектакле принимают участие артисты театра и эстрады, детские творческие коллективы.

Когда: с 25 декабря по 8 января.

Цена: стоимость билетов в зале, партере и на балконе зависит от расположения места.

Где: улица Воздвиженка, 1, метро «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад».

Новогоднее шоу «Школа снеговиков» в КЗ «Москва» на «Острове мечты»