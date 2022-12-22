Кибер-ёлки, концерты под открытым небом и кастинг у Деда Мороза. Куда москвичам отправиться во время новогодних каникул
Этот Новый год москвичи встретят не так пышно, как предыдущие. Большинством голосов горожане приняли решение не проводить больших уличных концертов и фейерверков. 31 декабря с 17:00 на Красную площадь и вовсе перестанут пускать гостей. Но до этого времени можно свободно покататься на легендарном катке и сделать фото возле главной елки... «Мослента» узнала, куда можно отправиться в новогодние каникулы всей семьей, где покататься на коньках с известными фигуристами, в каких парках обязательно прогуляться и с каких горок съехать на лыжах или «ватрушках».
Новогодние елки и праздничные шоу
Кремлевская елка 2023 «Заговор зеркал»
На главной сцене Государственного Кремлевского Дворца в 60-й раз пройдет крупнейшее новогоднее представление в стране. Сюжет его меняется каждый год. В этот раз в спектакле принимают участие артисты театра и эстрады, детские творческие коллективы.
Когда: с 25 декабря по 8 января.
Цена: стоимость билетов в зале, партере и на балконе зависит от расположения места.
Где: улица Воздвиженка, 1, метро «Библиотека имени Ленина», «Александровский сад».
Новогоднее шоу «Школа снеговиков» в КЗ «Москва» на «Острове мечты»
Репетиция новогоднего шоу «Школа снеговиков» в концертном зале «Москва» в парке «Остров мечты»
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Гостей ждет шоу с увлекательным сюжетом, разработанным при участии сценариста Андрея Усачева и композитора Максима Дунаевского. Писатель придумал историю о снеговиках из Дедморозовки, помощниках Деда Мороза — Варежкине, Косичкине и Морковкине. Их миссия — спасти землю от глобального похолодания. В постановке принимают участие звезды шоу-бизнеса: Люся Чеботина, Александр Олешко.
Когда: с 24 декабря по 7 января трижды в день.
Цена: от 1200 до 12 500 рублей.
Где: Проспект Андропова, дом 1, метро «Технопарк».
Елка в «Крокус Сити Холл»
Популярные персонажи объединятся, чтобы защитить Мультмир от злодея, который похитил все яркие краски в волшебной вселенной. Гостей ожидает настоящее новогоднее шоу, которое запомнится надолго.
Когда: с 24 декабря по 7 января
Цена: от 690 рублей
Адрес: Московская область, Красногорск, улица международная, 20, метро «Мякинино»
«Елка мэра»
В этом году приглашения на традиционную Елку мэра Москвы от Сергея Собянина получили более 42 тысяч детей из многодетных и малообеспеченных семей. Среди них — дети с ограниченными возможностями здоровья и оставшиеся без попечения родителей. В этом году на елку также были приглашены дети из семей мобилизованных москвичей.
На открытии новогодних мероприятий «Елка мэра 2022 в Гостином дворе» в Москве
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Когда: с 24 декабря по 6 января.
Где: улица Ильинка, дом 4, Гостиный двор.
Фестиваль «Путешествие в Рождество»
Посетители фестиваля узнают, как отмечают новогодние праздники в самых отдаленных регионах страны, попробуют традиционные блюда, смогут приобрести изделия народных промыслов и локальные продукты. Участников ждут мастерские подарков, кулинарные классы, катки и керлинг, специальная программа для семей мобилизованных и детей беженцев, штабы по сбору новогодних подарков «Москва помогает» и многое другое.
Когда: с 23 декабря по 8 января.
Где: на главных площадках города.
Новогодние праздники в моковских усадьбах
Московская усадьба Деда Мороза
В Московской усадьбе Деда Мороза с 1 по 8 января ждут детей, готовых спасти Щелкунчика от злых чар Крысиного короля.
На мультимедийном квесте «Игрушечное королевство Щелкунчика» гостям предстоит пройти ряд испытаний. Квест предназначен для ребят в возрасте от 6 до 13 лет. Подробности и заказ билетов — на сайте.
Открытие московской резиденции главного Деда Мороза в музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино».
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
Музей-усадьба «Люблино»
Музей-усадьба «Люблино» в первой половине января приглашает познакомиться с традициями празднования Рождества и Нового года. Здесь пройдет интерактивная экскурсионная программа для школьников и семей с детьми старше семи лет «Зимние праздники в усадьбе Люблино».
Гости увидят рождественский вертеп, услышат историю рождения младенца Иисуса и узнают, какой подарок было принято дарить в старину детям за хорошее поведение.
Уточнить даты проведения и приобрести билеты можно по ссылке.
Усадьба Воронцово
О причудах дворян и архитектурных загадках расскажут на экскурсиях «История усадьбы Воронцово» и «Один день из жизни помещика». Первую из них проведут 17 декабря и 18 февраля. Гостям расскажут о главных архитектурных достопримечательностях усадьбы и интересных фактах из жизни ее обитателей. Все экскурсии пройдут бесплатно. Они будут интересны посетителям старше 12 лет.
Регистрация по телефону: +7 495 936-00-92
Новогодние каникулы на ВДНХ
Новогодняя ночь на ВДНХ
Главная выставка страны в этом году подготовила для гостей праздничную программу, которая пройдет в новогоднюю ночь и продлится с 20:00 до 02:15. Каток в этот день будет работать до 03:00. Здесь и развернутся основные мероприятия: выступления барабанщиков, театрализованное представление «Королевство сказок» и номера профессиональных фигуристов.
Каток на ВДНХ в Москве
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
На сцене у фонтана «Дружба народов» выступят артисты Миша Майер, кавер-группа KALEIDOSKOP, акапельный проект Jukebox Trio, группа «Маша и Медведи», Galibri & Mavik и другие. После боя курантов прогремит праздничный салют.
Новогодние елки в резиденции Деда Мороза на Городской ферме
В новогодние каникулы в резиденции Деда Мороза ждут всех, кто готов стать настоящим помощником зимнего волшебника. Посетителей ждут экскурсии по подворью Деда Мороза, интерактивный квест-спектакль, испытания от Снегурочки и Кощея Бессмертного и, конечно же, сладкие подарки.
Программа рассчитана на детей от шести лет, для самых маленьких проводится отдельная елка.
Когда: с 24 декабря до 8 января Цена: от 600 рублей
Новогоднее химическое шоу «Элементарная елка»
Гостей ждет современная интерактивная научная сказка. Чтобы помочь Деду Морозу и спасти Новый год, придется провести несколько химических экспериментов. Самое главное — помочь помощникам главного зимнего волшебника расшифровать заколдованное письмо. Без этого елочка не зажжется.
Когда: с 24 декабря по 7 января Цена: 1700 рублей
Новогодняя кибер-ёлка «Роботы спасают Новый год»
Один из самых необычных новогодних спектаклей Москвы. Это уникальный авторский проект театра Полины Зотиной с участием гигантских роботов, поражающий динамикой и масштабом и не имеющий аналогов в РФ и Европе.
Гостям придется не только возвращать волшебный посох Деду Морозу, но и учиться танцевать кибертронианские танцы вместе с роботами и совершить множество открытий как в науке, так и в человеческой дружбе.
Когда: с 2 по 7 января Цена: от 800 до 4 500 рублей
Каток на ВДНХ
Зимний сезон 2022/2023 на катке ВДНХ
Фото: Мария Лукина / «Коммерсантъ»
Самый большой каток в стране открылся еще в конце ноября. Попасть сюда можно ежедневно до 23:00, предварительно купив билет на один из сеансов.
Помимо возможности просто покататься на коньках, москвичи и гости города могут сделать утреннюю зарядку, поучиться в школе фигурного катания, отправиться на ледовую экскурсию или принять участие в мастер-классах от Алексея Ягудина и Евгении Медведевой.
Когда: до 26 февраля. Цена: от 250 до 850 рублей.
Подробнее о мастер-классах, экскурсиях, новогодних концертах и представлениях — на сайте ВДНХ.
Новогоднее настроение на улицах и в парках
Тверская улица
Тверскую улицу украсили световыми арками и фигурами Щелкунчиков, лошадок-качалок и другими инсталляциями. В этом году тематика площадки — бал-маскарад. Здесь можно сделать красивые фотографии, однако никаких развлекательных программ на Тверской не планируется.
Парк «Зарядье»
Парк «Зарядье» тоже украшен по случаю праздника. 31 декабря в 18:00 в Концертном зале «Зарядье» для гостей выступят Оркестр Musica Viva, вокальный ансамбль Intrada, исполнители Макс Эмануэль Ценчич и Лена Белкина. Кроме того, здесь можно посетить выставки в павильонах, которые будут открыты 31 декабря до 21:00.
Новогодние инсталляции у входа в Центральный парк культуры и отдыха имени Горького в Москве
Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Парк Горького и Музеон
Композицию из новогодних елок разного размера можно найти у входа в Парк Горького. Здесь же можно посетить каток, который ежедневно работает до 23:00.
А в Музеоне можно увидеть арт-объект «Зеркальная елка». Здесь же, у бокового входа возле набережной Москвы-реки, припарковался новогодний грузовик Coca-Cola, возле которого можно сделать тематические фотографии.
Манежная площадь
На Манежной площади в этом году появились яркие праздничные конструкции и огромная елка высотой почти 17 метров. Рядом с ней ели поменьше и большая светящаяся арка.
Поклонная гора
На Поклонной горе традиционно поставили огромную елочную игрушку «Новогодний шар» высотой 20 метров и большую елку.
Главные катки столицы
Каток в Парке Горького
Это один из самых больших катков в Европе. Для детей здесь подготовили отдельную ледовую площадку и хоккейную коробку.
Где: Крымский Вал, 9. Ближайшая станция метро «Октябрьская». Цены: от 350 до 750 рублей за сеанс.
ГУМ-каток
Здесь вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу праздника: вокруг — украшенные ели, множество декораций, ярмарка и светящийся главный столичный универмаг.
Церемония открытия ГУМ-катка и рождественской ярмарки на Красной площади
Фото: Мария Лукина / «Коммерсантъ»
Где: Красная площадь, 2. Ближайшая станция метро «Охотный Ряд». Цены: взрослый билет — 600-700 рублей, детский — 300-400 рублей. Первые четыре дневных сеанса в будни можно кататься бесплатно.
Каток в Лужниках
Каток в Лужниках называется «Южный полюс» и является одним их самых крупных в столице: его площадь — 16 тысяч квадратных метров. Первый сеанс массовых катаний стартует в 16:00.
Где: улица Лужники, 24. Ближайшая станция метро «Воробьевы горы». Цены: взрослый билет — 400-600 рублей, детский билет от 3 до 6 лет — бесплатно в будни, 300 рублей — в выходные. Прокат коньков — 300 рублей, заточка — 400 рублей, прокат помощника фигуриста — 300 рублей.
Кроме того, катки с искусственным и естественным льдом будут работать в саду «Эрмитаж», в парке «Фили», саду имени Баумана, Бабушкинском парке, Измайловском парке, в парке «Останкино», в Таганском парке, парке Северного речного вокзала, музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», в парке на Яузе, на площади Павелецкого вокзала, в парке «Сказка», на Чистых и Патриарших прудах. Также будут открыты катки проекта «Московские сезоны».
Катания на тюбинге
Горка «Кант»
Тюбинговая трасса здесь находится в закрытой зоне, кататься могут и взрослые, и дети. Работает прокат тюбингов, есть удобные камеры хранения, можно арендовать средства защиты. Важно: со своим тюбингом на горку нельзя из соображений безопасности.
Где: Электролитный проезд, владение 7б (станция метро: «Нагорная»). Цены: от 450 рублей до 700 рублей за сеанс.
Катание на тюбингах в Москве
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Горка в Крылатском
Самые популярные на территории района — горка в парке «Сказка» недалеко от катка и «Лата Трек».
Где: «Сказка» (улица Крылатская, 18), «Лата Трек» (ул. Крылатская, 1). Цены: горка «Сказка» — бесплатно, можно прийти со своей «ватрушкой», аренда тюбинга — 300 рублей; на горку «Лата Трек» со своим тюбингом не пустят, аренда — от 500 до 1500 рублей за час.
Горка на ВДНХ
Здесь работает сразу несколько спусков, каждый с разноцветной подсветкой. Горка расположена возле павильона №57.
Где: Проспект мира, 119. Цены: для взрослых — 70-100 рублей за спуск, дети — 50-70 рублей за спуск.
Катание на лыжах
Парк «Сокольники»
Здесь расположена самая крупная столичная лыжная площадка. Ее длина достигает 12 километров. При посещении площадки брать свой спортивный инвентарь не придется, его можно взять напрокат.
Где: Митьковский проезд, д. 11.
Лыжники в московском парке
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Парк «Покровское»
Здесь тоже находится одна из наиболее известных трасс для катания на лыжах, которая популярна как у москвичей, так и у гостей города.
Где: 5-й Войковский проезд, 2а.
Парк 850-летия Москвы
Здесь находится Марьинская лыжня. От других площадок это место отличается тем, что помимо лыжной трассы здесь есть базы отдыха с ресторанами и кафе. Проката спортивного инвентаря нет.
Где: ул. Поречная, д.10.