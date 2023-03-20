Льготы многодетным семьям в 2023 году: кому они положены и как их получить?На какие бонусы, послабления и другие виды помощи многодетным семьям можно рассчитывать в столице
Власти столицы направили свое внимание на помощь многодетным семьям. Льготные программы были разработаны для москвичей, которые растят трех и более детей. Им оказывается посильная помощь в приобретении детских товаров, покупке продуктов питания и других жизненно важных вопросов. «Мослента» собрала информацию о льготах для многодетных семей, доступных москвичам в 2023 году.
Какие семьи получают статус многодетных?
Мэр Москвы четко разъяснил горожанам, как определяется семья, претендующая на статус многодетной. По его словам, многодетной может называться та семья, среди членов которой насчитывается определенное количество воспитываемых детей. В пределах столицы, это количество равно трем. Проще говоря, если вы родитель трех, четырех, пяти или более детей, то смело пишите заявление на получение статуса многодетной семьи. Власти отмечают, что вовсе необязательно, чтобы все дети были от одной матери или отца. Усыновленные дети также являются полноправными членами многодетной семьи и могут быть причиной получения льгот.
Что касается неродных дочерей и сыновей одного из супругов, то они также учитываются. Важный нюанс: если самый младший из детей уже достиг шестнадцатилетия, то такая семья уже не будет соответствовать критериям многодетной. Те дети, которые на период обучения в образовательных учреждениях еще не достигли совершеннолетия, также учитываются при определении статуса семейства.
Обращаем ваше внимание на несколько факторов, которые могут помешать получить этот статус. Даже если родители растят трех или более детей, то стоит обратить внимание некоторые вещи прежде, чем подавать заявление для получения специального статуса. Вам откажут в статусе, если ваших детей на момент подачи заявления полностью обеспечивает государство. В этом случае родители не смогут пользоваться льготами для многодетных семей, предоставляемыми мэром города.
Еще один момент, который является серьезным препятствием для получения специального статуса — это лишение родителей или одного из них родительских прав. Даже если мать или отец лишены прав не полностью, а всего лишь ограничены в каких-то действиях в отношении детей по ряду причин, то такая семья официально не может считаться многодетной.
В случае, если кто-то из детей погиб, а их было трое, семья лишается статуса многодетной. Напоминаем, что дети из приемных семей при установлении статуса семьи учитываться не будут.
Какие документы нужны для оформления статуса многодетной семьи?
Если ваша семья подходит под описание многодетный по всем вышеперечисленным пунктам, то вам нужно собрать некоторые документы и подать заявку на сайте mos.ru. Официальный статус необходим, чтобы свободно пользоваться всеми льготами для многодетных семей в Москве. Процесс подачи заявления довольно быстрый и понятный. Самое главное — внимательно изучить список необходимых документов.
Для подачи заявления вам потребуется ряд документов. Для беспрепятственного получения статуса многодетной семьи стоит подготовить документ удостоверяющий вашу личность, а также документ, удостоверяющий личность вашего супруга или супруги. Помимо этого необходимо иметь при себе свидетельство о заключении брака. Если родители на данный момент разведены, то свидетельство о расторжении брака тоже должно быть предоставлено.
При подаче заявления вам также потребуется предоставить данные, указанные в свидетельстве о рождении каждого ребенка. Совершеннолетние дети исключением не являются.
Если ваши дети старше 14-ти лет, то нужно будет предоставить их паспорта. В случае, если дети не являются гражданами Российской Федерации, при подаче заявления обязательно предоставляется вид на жительство.
В некоторых случаях от потенциально многодетных родителей могут потребовать предоставить свидетельство о перемене ФИО.
Если в отношении одного или нескольких ваших детей устанавливалось отцовство, то при подаче заявления вас попросят предоставить специальный документ, доказывающий этот факт. То же самое касается ситуации, если кто-то из опекунов ребенка скончался. При подаче заявления у вас потребуют предоставить документ, в котором будет указана информация о смерти родителя.
Какие выплаты предусматривают льготы для многодетных семей в Москве?
За последние годы правительство города немного расширило список льгот для многодетных семей в Москве. Сегодня город готов помочь нуждающимся средствами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, приобретение товаров детского ассортимента, выплатами на возмещение роста стоимости продуктов питания, а также выплатить компенсации в связи с ростом стоимости жизни.
Многодетные москвичи могут рассчитывать на единовременную компенсационную выплату на возмещение расходов в связи с рождением одновременно троих и более детей. В случае усыновления детей вы также имеете право получить деньги.
Также многодетным семьям в столице положена ежемесячная компенсационная выплата на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни. Помимо этого москвичи, попадающие в категорию многодетных могут каждый месяц получать выплату на возмещение расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, выплату за пользование телефоном, а также выплату на возмещение роста стоимости продуктов питания. Обращаем ваше внимание, что последняя льгота распространяется на малышей, которые еще не достигли трехлетнего возраста.
На этом список предусмотренных бонусов не заканчивается. Кроме ежемесячных денежных компенсаций москвичи могут получить ежегодную компенсационную выплату на приобретение комплекта детской одежды. Стоит уточнить, что приобретенные вещи предназначены для посещения занятий на период обучения.
Вышеперечисленные выплаты доступны для жителей города уже сейчас.
Какие выплаты и субсидии может получить семья, в которой воспитывается более пяти детей?
Семья, в которой воспитывается пять и более детей, кроме приведенных выше бонусов может получить ежемесячную компенсационную выплату на приобретение товаров детского ассортимента. Выплата на приобретение товаров детского ассортимента на сегодняшний день составляет 2 067 руб.
Немного отличается пакет льгот для семей с 10 и более детьми. Им власти города посчитали нужным добавить еще две выплаты. Первая выплачивается абсолютно всем семьям, имеющим 10 и более детей. Вторая рассчитана на матерей, которые родили 10 и более детей. При этом женщина должна получать пенсионные выплаты.
Также правительство Москвы два раза в год радует многодетные семьи праздничными выплатами. Это и ежегодная компенсационная выплата к Международному дню семьи, и ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний.
В денежном эквиваленте ежегодная компенсационная выплату к Международному дню семьи составляет 22 954 рублей. Ежегодная компенсационная выплата ко Дню знаний немного больше, она насчитывает 34 430 рублей.
Какие еще выплаты может получить многодетная семья?
В зависимости от количества и категории детей, в список льгот для многодетных семей в Москве также попадает, к примеру, бесплатный отпуск. На него можно рассчитывать, если родители получили специальное врачебное заключение.
Некоторые многодетные семьи могут получить поддержку от государства в виде продуктов питания. Например, власти города предоставляют продукты детского питания детям младше семи из многодетных семей. Ученики государственных школ, являющиеся членами многодетных семей могут рассчитывать на бесплатное двухразовое питание.
Что касается медицинских препаратов, то здесь также есть на что обратить внимание. Тем детям, которые еще не достигли совершеннолетия, выдаются бесплатные лекарственные препараты.
Родители, воспитывающие более двух детей, получают возможность без очереди отдавать своих малышей в детские сады. Однако это правило касается только детских садов, действующих под эгидой государства. Продолжая тему обучения, стоить отметить, что спорту в этом вопросе тоже уделено достаточно внимания. К примеру, многие столичные учреждения безвозмездно оказывают многодетным семьям из Москвы физкультурно-оздоровительные услуги.
Должны ли члены многодетных семей платить за проезд в общественном транспорте?
Перемещение по городу для детей из многодетных семей, а также их родителей становится свободнее. В 2023 году всем членам многодетной семьи в Москве положен бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта. Пригородные электрички также попадают в список транспортных средств, на который распространяется льготный проезд. Поездки на такси по-прежнему остаются платными.
Для того, чтобы пользовать льготным проездом требуется социальная карта москвича. Ранее закон был сформулирован таким образом, что правом пользоваться данной картой обладал лишь один из родителей. Второму же приходилось платить полную стоимость проезда. Также ранее было ограничение, которое не позволяло детям из многодетных семей, достигшим 16-летия, продлить проездную льготу до 18 лет, если они не проходили обучение в образовательном учреждении. Данным фактом были недовольны многие многодетные родители и власти Москвы пошли им на встречу. Отныне абсолютно всем детям старше 16-ти лет продлевают льготный проезд до наступления совершеннолетия. Это решение высоко ценится среди москвичей.
Если родители, воспитывающие трех или более детей, не пользуются общественным транспортом, а отдают предпочтение личному автомобилю, то город предоставляет им возможность избежать оплаты парковочных мест. Нюанс заключается в том, что бесплатной парковкой может пользоваться только один из родителей.
Может ли многодетная семья открыть семейный детский сад?
Семья, подходящая под описание многодетной, а также имеющая регистрацию по месту жительства может не отдавать детей в специальные воспитательные учреждения, а прямо у себя дома организовать детский сад. Обращаем ваше внимание, что открыть семейный детский сад можно в случае, если воспитываемые дети старше двух месяцев, но младше семи лет. Если вы воспитываете не трех дошколят, а двух или вообще одного, то не спешите расстраиваться. В вашем случае также доступна льгота для многодетных семей в Москве в виде открытия детского сада, однако есть обязательное условие. В организованный вами сад нужно будет набрать несколько воспитанников помимо ваших собственных детей. Это могут быть дети из других московских семей, возможно дети ваших друзей, знакомых или соседей.
Открытые семейного детского сада — это отличная возможность воспитывать и обучать малышей прямо у себя дома, уделять им максимум времени и быть спокойным за их безопасность. Для того, чтобы организовать у себя дома такой детский сад, вам нужно обратиться в ближайшую образовательную организацию. Руководитель организации сориентирует вас по дальнейшим действиям. Учтите, что в этой организации обязательно должны быть дошкольные группы. Из документов с собой нужно иметь всего лишь паспорт, трудовую и медицинскую книжки, а также свидетельства о рождении всех детей.
Детям, обучающимся в семейном детском саду, открываются двери для посещения занятий, направленных на развитие музыкальности и укрепление физической формы. Они смогут ходить на плавание, заниматься с профессиональными преподавателями различных дисциплин и даже проявить себя на праздничных мероприятиях.
Власти города отмечают, что питание детей оплачивается из городского бюджета.
Какие налоговые послабления московские власти предусмотрели в 2023 году?
Далеко не все многодетные родители знают о существовании налоговых льгот. Одна из них — это стандартный налоговый вычет. Каждый человек, трудоустроенный официально, знает, что государство вычитает 13 процентов подоходного налога с каждой вашей зарплаты. В многодетной семье у работающих родителей этот налог высчитывается иначе.
Напоминаем, что за каждого ребенка многодетные родители каждый месяц получают денежную выплату. За первых двух детей государство платить по 1400 рублей. За третьего и далее — по 3 тысячи рублей. Увеличенный размер выплат предусматривается, если в семье растут дети-инвалиды. За них родителям начисляется до 12 тысяч рублей ежемесячно.
Стандартный налоговый вычет считается таким образом, что сумма ежемесячной выплаты за всех детей вычитается из зарплаты родителя, а уже из получившейся суммы государство вычитает те самые 13 процентов.
Важно отметить, что вычет больше нельзя будет получать как только ваш суммарный доход за год достигнет отметки в 350 000 рублей.
Нужно ли мнагодетным родителям полноценно платить земельный налог?
В список льгот для многодетных семей в Москве в 2023 году попали и земельные. Многодетная семья, являющаяся полноправным владельцем какой-либо территории, получает приличную скидку на оплату земельного налога. Власти Москвы уменьшают налог на кадастровую стоимость 600 квадратных метров.
Семья, владеющая земельным участком, размер которого восемь соток, платит налог всего лишь за две сотки. В случае, если размер вашего земельного участка меньше шести соток, то вам и вовсе не придется ничего платить. С вас снимается обязанность уплачивать данный налог от уплаты налога.
Заметьте, данная льгота применима только к одному земельному участку. Многодетная семья, которая владеет двумя и более участками, должна будет выбрать, на какой из них будет распространяться льгота.