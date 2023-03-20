Льготы многодетным семьям в 2023 году: кому они положены и как их получить?

Мэр Москвы четко разъяснил горожанам, как определяется семья, претендующая на статус многодетной. По его словам, многодетной может называться та семья, среди членов которой насчитывается определенное количество воспитываемых детей. В пределах столицы, это количество равно трем. Проще говоря, если вы родитель трех, четырех, пяти или более детей, то смело пишите заявление на получение статуса многодетной семьи. Власти отмечают, что вовсе необязательно, чтобы все дети были от одной матери или отца. Усыновленные дети также являются полноправными членами многодетной семьи и могут быть причиной получения льгот.

Что касается неродных дочерей и сыновей одного из супругов, то они также учитываются. Важный нюанс: если самый младший из детей уже достиг шестнадцатилетия, то такая семья уже не будет соответствовать критериям многодетной. Те дети, которые на период обучения в образовательных учреждениях еще не достигли совершеннолетия, также учитываются при определении статуса семейства.