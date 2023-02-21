Новые маршруты, велодорожки и Аллея спортивной славы. Как изменятся Воробьевы горы в этом году

В Москве не так много чисто пешеходных набережных, и Воробьевская — одна из них. Сюда обычно приезжают отдохнуть — погулять или заняться спортом. Благодаря изменениям, которые произойдут на Воробьевых горах в этом году, вариантов приятно провести тут время станет ощутимо больше.

«Воробьевская набережная — один из самых важных объектов благоустройства 2023 года, — пишет в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. — С одной стороны, она станет 37-й набережной Москвы-реки, которую мы привели в порядок за последние годы, создав многокилометровые прогулочные маршруты. С другой стороны, это логичное продолжение возрождения спортивного кластера Воробьевых гор, которое постепенно выходит на финишную прямую».