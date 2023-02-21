Новые маршруты, велодорожки и Аллея спортивной славы. Как изменятся Воробьевы горы в этом году
В этом году Воробьевы горы ждут масштабные перемены, каких они не знали с самой постройки главного здания МГУ и смотровой площадки. На Воробьевской набережной обустроят новые пешеходные маршруты, создадут двустороннюю вело-роллерную трассу и дорожку для любителей бега. Вдоль улицы Косыгина пройдет Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр. Там же обещают открыть площадки для игры в керлинг и петанк, а также множество стендов и художественных композиций, посвященных зимним видам спорта. «Мослента» узнала, какие еще изменения ждут Воробьевы горы.
Где появятся новые пешеходные маршруты?
В Москве не так много чисто пешеходных набережных, и Воробьевская — одна из них. Сюда обычно приезжают отдохнуть — погулять или заняться спортом. Благодаря изменениям, которые произойдут на Воробьевых горах в этом году, вариантов приятно провести тут время станет ощутимо больше.
«Воробьевская набережная — один из самых важных объектов благоустройства 2023 года, — пишет в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. — С одной стороны, она станет 37-й набережной Москвы-реки, которую мы привели в порядок за последние годы, создав многокилометровые прогулочные маршруты. С другой стороны, это логичное продолжение возрождения спортивного кластера Воробьевых гор, которое постепенно выходит на финишную прямую».
новых пешеходных маршрутов появятся на Воробьевых горах в этом году
Изображение: Сайт Сергея Собянина
Гранит причалов почистят пескоструйными машинами, лестничные спуски к воде отремонтируют, на набережной установят новые указатели, светильники и подсветку. Провода, где только можно, спрячут под землю, чтобы не портили вид.
Что сделают для велосипедистов и любителей бега?
Для любителей бега на набережной создадут дорожку с пружинящим и травмобезопасным покрытием. А для тех, кто любит прокатиться на велосипеде, самокате или роликах, откроют двустороннюю вело-роллерную трассу.
Двухметровой высоты надпись «#Счастье в парке» на склоне Воробьевых гор рядом с причалом номер три оборудуют подсветкой, за счет чего она станет видна в темноте и с воды, и с противоположного берега.
На крыше одного из зданий на причале откроют круглую смотровую площадку, с которой можно будет любоваться видом на реку и Лужники.
Изображение: Сайт Сергея Собянина
Какой будет площадь у выхода с эскалатороной галлереи?
Состоявшийся в декабре 2022 года запуск возрожденной эскалаторной галереи от станции метро «Воробьевы горы» стал первым этапом большого проекта по созданию нового парадного входа всей прилегающей территории.
Аллея спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр протянется от выхода с галлереи до горнолыжного комплекса и станции канатной дороги через Москву-реку. Пешеходный маршрут пройдет вдоль улицы Косыгина, и все работы по его созданию также планируют закончить до конца этого года.
Информационный стенд с трехмерной картой территории установят на площади у выхода с эскалаторной галереи.
Какой будет Аллея спортивной славы вдоль улицы Косыгина?
Поднявшись по эскалаторной галерее и пройдя через площадь, можно будет попасть на аллею, вдоль которой разместятся стенды и художественные композиции, посвященные зимним видам спорта.
составит длина Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр
На аллее оборудуют площадки для паркура, игры в петанк и керлинг, причем последняя будет работать только зимой.
Изображение: Сайт Сергея Собянина
Кроме того, вдоль аллеи обустроят зеленые зоны отдыха с лавочками и качелями. Появятся на этом маршруте и более крупные объекты. В средней части аллеи оборудуют экоплощадку на сваях с покрытием из террасной доски. На ней будут установлены стенды с информацией о флоре и фауне заказника «Воробьевы горы».
Рядом с входом в новый аттракцион Zipline — полет по стальному канату над Москвой-рекой — смонтируют «Зеленую трибуну». Этот амфитеатр с деревянными сиденьями станет новой смотровой зоной с прекрасным видом на Москву.