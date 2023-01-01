Увеличение МРОТ, модернизация поликлиник и открытие новых станций метро. Что ждет москвичей в новом, 2023 году
В самом начале 2023 года москвичам не грозит повышение тарифов ЖКХ. Оно уже случилось 1 декабря 2022 года. Но совсем без нововведений не обойдется. Например, все социальные выплаты москвичам увеличатся, появится новый способ передвижения по городу, скорая помощь станет более эффективной, а столичные школы получат новые гранты. Правда, неизбежно вырастет стоимость проезда на общественном транспорте. Перемены, ожидающие москвичей в наступающем 2023 году, — в материале «Мосленты».
На сколько увеличатся МРОТ, прожиточный минимум, пенсии и другие выплаты?
С января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в Москве составит 23 508 рублей в месяц. Минимальный размер пенсии с городской доплатой увеличат с 21 193 до 23 313 рублей в месяц. Кроме того, с 1 января на 10 процентов будут проиндексированы пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми.
Прожиточный минимум (ПМ) на душу населения в столице будет проиндексирован на 3,3 процента и составит 21 259 рублей. Небольшой процент повышения объясняется тем, что 1 июня 2022 года ПМ досрочно увеличили на 10 процентов.
Как москвичам будут оказывать медицинскую помощь?
В новом году планируется закончить реконструкцию 201 поликлиники и перевести городскую систему здравоохранения на новый стандарт экстренной медицинской помощи. Новые скоропомощные комплексы с современным оборудованием заработают в шести крупных госпиталях Москвы: НИИ скорой помощи им. Склифосовского, Боткинской больнице, ГКБ № 15 им. О.М. Филатова, ГКБ им. В.М. Буянова, ГКБ им. В.В. Вересаева и ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Каждый из них будет представлять собой полноценную больницу с приемным и диагностическим отделениями, операционными и реанимацией.
Итоги реконструкции поликлиники — филиала № 1 консультативно-диагностического центра № 6 на ул. Ангарской в районе Западное Дегунино
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»
Система помощи онкобольным продолжит совершенствоваться. К ней относится внедрение единых «клиентских путей» по онкологическим диагнозам, публикация рейтингов онкобольниц и поддержка современных цифровых технологий. Кроме того, планируется развитие системы психологической помощи для пациентов с онкологическими заболеваниями.
Продолжится внедрение современных технологий, направленных на повышение качества диагностики. Речь идет, например, о компьютерном зрении для анализа медицинских изображений и системе поддержки принятия врачебных решений. Кроме того, власти намерены и далее развивать удобные цифровые сервисы для пациентов.
Что будет с московским общественным транспортом?
В 2023 году в Москве появится регулярный общественный транспорт на воде — речной трамвайчик. Время его ожидания составит около 20 минут, оплатить проезд можно будет с помощью карты «Тройка». Современные суда запустят по двум маршрутам: от парка «Фили» до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до района Печатники.
Круглогодичный речной трамвайчик, работающий на электричестве, не имеет аналогов в мире.
В новом году власти запланировали открытие всех участков БКЛ — самой протяженной кольцевой линии метро в мире. К концу 2022 года уже были запущены участки БКЛ от станции «Савеловская» до «Каховской» и от «Нижегородской» до «Электрозаводской».
Кроме того, в новом году заработает конечная станция Солнцевской линии метро «Аэропорт Внуково» и две новые линии МЦД — МЦД-3 и МЦД-4. МЦД-3 соединит города Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 — Апрелевку и Железнодорожный.
Как изменится стоимость проезда?
С 2 января 2023 года стоимость поездки в метро, МЦК и МЦД (зона «Центральная») по «Тройке» (билет «Кошелек») изменится на 4 рубля и составит 50 рублей, по тарифу «90 минут» — 75 рублей (ранее 69 рублей).
Фото: Агентство «Москва»
Разовая поездка по билету «Единый» будет стоить 62 рубля (ранее — 61 рубль).
Стоимость билета на две поездки вырастет на 2 рубля и составит 124 рубля.
Не изменится цена одной поездки при оплате с помощью системы Face Pay (46 рублей).
Что ждет столичные школы?
Правительство Москвы намерено поощрять развитие предпрофессионального образования в школах. Программа состоит из углубленного изучения профильных предметов и приобретения практических навыков. «Гранты мэра Москвы будут дополнены новой номинацией "За развитие предпрофессионального образования". Школа сможет получить гранты за каждый проект предпрофессионального образования», — сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
Обучение в предпрофессиональных космических, медицинских, инженерных, кадетских, предпринимательских, медиа- и ИТ-классах школы № 1474 в столичном районе Ховрино
Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»
Выплаты для учителей за классное руководство и работу в Московской электронной школе (МЭШ) сохранятся. Надбавка за использование МЭШ станет дифференцированной в зависимости от активности педагога: от 10 до 15 тысяч рублей ежемесячно.
Кроме того, в 2023 году приоритетом властей станет внедрение новых Федеральных государственных образовательных стандартов, а также улучшение подготовки к ЕГЭ в старших классах.
Что останется без изменений?
Москвичи по-прежнему смогут получить субсидию на оплату ЖКУ. Ее можно оформить на портале мэра Москвы, если более 10 процентов дохода семьи тратятся на коммунальные платежи. «На финансирование льгот по оплате ЖКУ отдельных категорий граждан в 2023 году планируется направить 27,5 млрд рублей. Расходы на субсидии по оплате ЖКУ семьям с низким уровнем дохода на 2023 год запланированы в объеме 21,9 млрд рублей», — сообщили в мэрии. Сейчас льготами на коммунальные расходы пользуются около 3,8 миллиона жителей столицы.
Массовый заход по скандинавской ходьбе участников проекта «Московское долголетие» в парке спорта «Яуза»
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»
В Москве сохранятся ключевые городские проекты «Московское долголетие», «Здоровая Москва» и «Наше сокровище». «Программа "Московское долголетие" стала неотъемлемой частью жизни многих людей преклонного возраста. За годы работы занятия посетили более 400 тысяч человек, а гостями специализированных клубов для досуга и общения пожилых людей стали около 300 тысяч москвичей», — заявили в пресс-службе правительства. В рамках проекта «Наше сокровище» молодые родители могут получить комплект детских принадлежностей или выплату денежной компенсации, а в павильонах «Здоровая Москва» специалисты проводят комплексную диспансеризацию всех желающих столичных жителей.