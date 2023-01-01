Увеличение МРОТ, модернизация поликлиник и открытие новых станций метро. Что ждет москвичей в новом, 2023 году

В 2023 году в Москве появится регулярный общественный транспорт на воде — речной трамвайчик. Время его ожидания составит около 20 минут, оплатить проезд можно будет с помощью карты «Тройка». Современные суда запустят по двум маршрутам: от парка «Фили» до Киевского вокзала и от Автозаводского моста до района Печатники.

Круглогодичный речной трамвайчик, работающий на электричестве, не имеет аналогов в мире.

В новом году власти запланировали открытие всех участков БКЛ — самой протяженной кольцевой линии метро в мире. К концу 2022 года уже были запущены участки БКЛ от станции «Савеловская» до «Каховской» и от «Нижегородской» до «Электрозаводской».

Кроме того, в новом году заработает конечная станция Солнцевской линии метро «Аэропорт Внуково» и две новые линии МЦД — МЦД-3 и МЦД-4. МЦД-3 соединит города Зеленоград и Раменское, а МЦД-4 — Апрелевку и Железнодорожный.