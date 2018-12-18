В московском метро придумали способ сэкономить 10 секунд

На восточном участке Арбатско-Покровской линии метро на новогодних каникулах проведут модернизацию инфраструктуры, которая в будущем позволит уменьшить на 10 секунд интервал движения поездов в часы пик. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, там смонтируют самую современную систему, которая позволит точнее определять местоположение подвижного состава. Кроме того, она позволяет сравнивать фактические и допустимые скорости движения поезда и при необходимости независимо от машиниста выдавать команду на торможение. Это повысит безопасность в подземке.

Участок от «Курской» до «Партизанской» уже модернизирован, второй — от «Партизанской» до «Щелковской» — будет запущен утром 9 января.

В прошлом году «Щелковская» была признана одной из самых загруженных станций столичного метро.