Аэродром Раменское официально стал международным аэропортом Жуковский

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении наименования «Жуковский» международному аэропорту Раменское в Московской области. Документ опубликован в субботу, 18 ноября, на сайте правительства.

«Присвоенное международному аэропорту наименование обусловлено более точной географической идентификацией местоположения аэропорта, а также увековечиванием памяти Николая Егоровича Жуковского — выдающегося ученого в области механики и аэродинамики», — поясняется в справке документа.

На аэропорт возложено решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика.