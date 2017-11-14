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Аэродром Раменское официально стал международным аэропортом Жуковский

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присвоении наименования «Жуковский» международному аэропорту Раменское в Московской области. Документ опубликован в субботу, 18 ноября, на сайте правительства.

«Присвоенное международному аэропорту наименование обусловлено более точной географической идентификацией местоположения аэропорта, а также увековечиванием памяти Николая Егоровича Жуковского — выдающегося ученого в области механики и аэродинамики», — поясняется в справке документа.

На аэропорт возложено решение стратегических задач в области авиаперевозок, включая создание низкотарифного авиаперевозчика.

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