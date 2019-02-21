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Московский полицейский умилил соцсети спасением упавшего наушника

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Telegram-канал «Московские новости» опубликовал видео, на котором полицейский с помощью специального инструмента помогает пассажиру в метро достать с путей упавший беспроводной наушник AirPods.

«Как это мило», — подписал автор.

В ноябре прошлого года пассажиры подземки оставили на станциях или в вагонах поездов почти 900 вещей. «Из необычного: автомобильный насос, смеситель, швейная машинка, электронные весы», — рассказали сотрудники метрополитена.

AirPods — беспроводные наушники от Apple. Некоторые пользователи этих устройств испытывают трудности с их ношением, поскольку те иногда могут выпадать из ушей владельцев.

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