Археологи рассказали о настоящем возрасте Москвы

Москва может быть на 100 лет старше, чем считается в настоящее время. Такое мнение во вторник, 15 августа, высказал главный археолог столицы Леонид Кондрашев, передает Агентство городских новостей «Москва».

По его словам, Москва, несомненно, образовалась раньше 1147 года. «Сейчас скорее коллеги уже спорят, можем ли мы это считать непосредственно городом или это была сеть каких-то поселений (...) Не все ученые готовы признать более раннюю дату, потому что это уже очень плотно вошло в оборот. Я бы все-таки относил где-то на 100 лет ранее», — пояснил Кондрашев.

Он добавил, что дату образования городов обычно определяют по первым упоминаниям в летописях, однако о зарождении столицы могут рассказать и археологические находки.

В древности, отметил Кондрашев, Москва была неким «опорным пунктом», где, с одной стороны, можно было собирать дань, а с другой — предоставлять вооруженную защиту окрестным племенам. «С XI века происходит бурный рост поселения, людям было удобно жить в местности, которая обеспечена защитой, несмотря на то, что сведений о постоянном князе у нас нет», — пояснил главный археолог.

Первое упоминание о Москве встречается в Ипатьевской летописи, где зафиксировано, что в 1147 году князь Юрий Долгорукий приглашал сюда новгород-северского князя Святослава.