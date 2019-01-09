Московский асфальт не пережил тепла

В Москве ремонтируют поврежденные после частых оттепелей участки дорожного покрытия. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщается на сайте столичного правительства.

«Частые оттепели, переход температуры через ноль градусов серьезно влияют на состояние асфальта. Проводится ремонт таких локально поврежденных участков — на них укладывают литой асфальт», — пояснил чиновник.

По его словам, для ремонта в каждом округе есть по 3-4 мобильные бригады. Рабочие вырезают поврежденное покрытие, высушивают участок и укладывают литой асфальт, который привозится к месту работ в специальных контейнерах. На сайте мэрии уточняется, что по дороге можно ездить уже через час после такого ремонта.

16 февраля в столице потеплело до плюс 3,4 градуса, что стало самым теплым днем текущей зимы. Однако, согласно прогнозу синоптиков, уже с 18 февраля в городе вновь похолодает.