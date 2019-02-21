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Родители пожаловались на «нары» в московском детском саду

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Трехъярусные полки-трансформеры в одном из столичных детских садов встревожили родителей, которые прозвали эту мебель «нарами». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Родители жалуются, что на новых кроватях детям слишком тесно, поскольку там практически отсутствует личное пространство.

«Это трехъярусные полки из ламинированной фанеры, на которые укладываются матрасы, а после тихого часа матрасы убираются, и дети на этих нарах должны играть», — рассказал один из родителей Роман Каплеев.

Горожане считают, что в замене старых кроваток не было нужды, поскольку в группах есть отдельные комнаты для игр и сна. Они обратились к руководству учреждения, затем — в департамент образования, но чиновники перенаправили их обратно. В самом ведомстве ситуацию не прокомментировали.

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