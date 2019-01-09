Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Автоинспекцию Москвы решили оснастить спорткарами

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В Москве обсуждают вопрос оснащения ГИБДД автомобилями с повышенными динамическими характеристиками и пикапами. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник Управления столичного ГИБДД Виктор Коваленко.

По его словам, пикапы потребуются в первую очередь на МКАД, так как это дорога повышенной опасности, и количество погибших на ней велико. Коваленко отметил, что на таких автомобилях можно разместить импульсные стрелки так, чтобы они были далеко видны. Он также подчеркнул, что машины оснащены лебедками для оказания помощи автомобилистам и набором специальных конусов с подсветками.

Начальник ГИБДД рассказал, что сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. По его словам, госавтоинспекторы смогут использовать их на скоростных магистралях, чтобы противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах.

Читайте также
Самое читаемое
«Молодых людей я не приводила никогда»
Истории москвичей, которые не хотят съезжать от родителей
3 февраля
«В жару все прогревалось так, что люди падали в обморок»
Тут зарабатывали миллионы и становились банкротами: тайная жизнь главного книжного развала страны
1 февраля
«Над немцами шутить не стоит»
Московский гид — об особенностях туристов из разных стран
30 января
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter