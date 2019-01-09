Автоинспекцию Москвы решили оснастить спорткарами

В Москве обсуждают вопрос оснащения ГИБДД автомобилями с повышенными динамическими характеристиками и пикапами. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник Управления столичного ГИБДД Виктор Коваленко.

По его словам, пикапы потребуются в первую очередь на МКАД, так как это дорога повышенной опасности, и количество погибших на ней велико. Коваленко отметил, что на таких автомобилях можно разместить импульсные стрелки так, чтобы они были далеко видны. Он также подчеркнул, что машины оснащены лебедками для оказания помощи автомобилистам и набором специальных конусов с подсветками.

Начальник ГИБДД рассказал, что сейчас рассматривается вопрос тестирования машин со спортивными двигателями. По его словам, госавтоинспекторы смогут использовать их на скоростных магистралях, чтобы противостоять стритрейсерам, которые устраивают гонки на дорогах.