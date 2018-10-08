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Бабье лето пришло в Москву надолго

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Бабье лето задержится в столичном регионе до следующих выходных. Об этом «Российской газете» рассказал заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев

До пятницы включительно ожидается переменная облачность, без осадков. Дневная температура будет достигать 14-16 градусов, по ночам столбики термометров опустятся до плюс 6-8 градусов.

Метеоролог уточнил, что такая температура превышает норму примерно на 5 градусов.

14 октября сообщалось, что в Москве был побит температурный рекорд, державшийся 70 лет. На Покров — когда день отмечает переход от осени к зиме — воздух прогрелся до 17,5 градуса.

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