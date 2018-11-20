Беспилотники поедут по Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по использованию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве, сообщает РИА Новости. Эксперимент также затронет Татарстан.

«Это положение будет в тестовом режиме использоваться на территории ряда мест в Москве и Татарстане, начнем мы это совсем скоро — с 1 декабря», — сказал Медведев.

Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года, каждые полгода будут подводиться промежуточные итоги.

Вице-премьер Максим Акимов на совещании в правительстве пояснил, что на дороги Москвы и Татарстана выйдут 100 высокоавтоматизированных автомобилей. В каждом из них будет сидеть опытный пилот-инструктор, «способный остановить транспортное средство в случае непредвиденных обстоятельств». «Но это все-таки беспилотная эксплуатация в том смысле, что во время движения водитель не прикасается к управлению автомобилем», — отметил Медведев.

Премьер добавил, что уже затрагивал тему использования беспилотного авто, но «чтобы эта сказка стала былью», необходимы нормативные условия. Эксперимент позволит разработать поправки в ПДД. Действующие правила исходят из того, что за любым транспортным средством должен сидеть водитель. «Нужно, как минимум, дать все необходимые определения, чтобы этот транспорт развивался, включая то, что является автоматизированной системой вождения, кто или что является собственником высокоавтоматизированного транспортного средства. Потому что отсюда вытекают юридические последствия, связанные с несением ответственности за возможный ущерб, который может быть причинен, и так далее», — сказал глава правительства.

Акимов выразил надежду, что уже через полгода появятся предложения по корректировке нормативной базы и технических регламентов.