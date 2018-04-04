Мэр Москвы проявил бесстрашие перед лицом кризиса

Экономика столицы ежегодно становится более стабильной и менее зависимой от нефтегазового сектора. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в рамках XIX Апрельской международной научной конференция по проблемам развития экономики и общества, передает агентство «Москва» в среду, 11 апреля.

«Если мы со страхом переживали кризис 2008-2009 годов, то кризис 2014-2015-2016 годов Москва прошла значительно легче», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что с каждым годом экономика города может становиться все более устройчивой и самодостаточной, несмотря на внешние факторы. «Должен сказать, Москва живет трехлетним бюджетом, и можно уже точно сказать, что будет через пять лет. Все стройки, все крупные программы уже заложены в бюджете»», — добавил Собянин.

Ранее 11 апреля ТАСС сообщал, что ослабление рубля может ускорить инфляцию в России, если оно будет долгосрочным и устойчивым. Такое заявление сделал министр экономического развития России Максим Орешкин. Минэкономразвития учтет ситуацию с курсом рубля при подготовке нового макропрогноза на 2018-2021 годы, который планируется подготовить в апреле.

Российский финансовый рынок резко негативно отреагировал на новые санкции США, объявленные 6 апреля. По данным ТАСС, 9 апреля индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-11 процентов, курс доллара превысил 60 рублей, евро — 75 рублей. На следующий день курс доллара достиг 63,95 рубля, а евро поднимался до 78,77 рубля. 11 апреля, курс доллара достиг 65,05 рубля, курс евро поднялся до 80,5 рубля.