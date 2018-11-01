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Универсальные спасатели-байкеры появятся в Москве

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В столице появятся отряды спасателей-мотоциклистов. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Отмечается, что эти подразделения станут мобильными группами быстрого реагирования. «Сотрудники мотогрупп — одновременно спасатели, пожарные и медики», — сказали в департаменте.

Предполагается, что мотогруппы смогут быстро добраться в любую точку города и первыми приступить к ликвидации происшествия, а также оказать помощь людям до прибытия основных экстренных служб. Для подразделений закупят новейшие мотоциклы туристического класса турэндуро, оснащенные средствами связи, аптечкой, огнетушителем и набором спасательных инструментов.

Мобильные мотогруппы создадут на базах пожарно-спасательных отрядов в разных районах столицы. Всего к маю 2019 года планируется приобрести 22 мотоцикла и нанять 160 новых сотрудников.

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