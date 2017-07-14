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Более 6 тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге»

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Более 6 тысяч человек приняли участие в «Ночном забеге» на 10 километров в ночь с 15 на 16 июля. Об этом сообщает ТАСС.

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов сообщил, что мероприятие прошло без эксцессов. «Можно сказать, что забег прошел успешно», — сказал он.

Среди мужчин первое место занял Игорь Максимов, второе - Искандер Ядгаров, тройку призеров замкнул Дмитрий Сафронов. В зачете женщин лучшей стала Юлия Конякина, второе место у Ольги Тарантиновой, на третьей позиции Анна Хрящева. Победители и призеры получили памятные дипломы и призы от спонсоров забега.

«Ночной забег» прошел в Москве уже в пятый раз. Мероприятие является подготовительным этапом к Московскому марафону, который пройдет 24 сентября.

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