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На северо-востоке Москвы построят бомбоубежище на 1,5 тысячи человек

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Рядом с метро «Ботанический сад» будет сооружено бомбоубежище, которое способно вместить 1,5 тысячи человек. Об этом сообщает сетевое издание m24.ru со ссылкой на документы Москомархитектуры.

«Объект гражданской обороны двойного назначения типа ВУ-А-IV» будет построен в составе жилого многоэтажного комплекса, который расположится рядом с природно-историческим парком «Останкино». Также проектом предполагается размещение подземного гаража на 790 машиномест.

Жилой комплекс будет состоять из многоквартирных домов высотой в девять и более этажей. Всего там разместится порядка 147 тысяч квадратных метров жилья. Проект также предусматривает строительство детского сада на 120 мест и школы на 790 мест.

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