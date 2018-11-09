Взрыв на Третьем кольце попал на видео

Телеканал «Москва 24» показал кадры взрыва автомобиля на Третьем транспортном кольце возле Нижегородской эстакады.

Взрыв произошел утром 15 ноября после того, как один из проезжавших по ТТК грузовых автомобилей загорелся. Как позднее выяснилось, в машине перевозились газовые баллоны. Водитель транспортного средства, по словам очевидцев, покинул место инцидента, чтобы самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

Некоторое время движение на ТТК в районе Нижегородской эстакады было перекрыто, позднее его возобновили, но затруднения наблюдаются и сейчас.