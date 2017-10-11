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Борцов с пьянством на подмосковной детской площадке атаковали женщины

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В Московской области активисты разогнали две компании людей, распивающих спиртное на детской площадке. При этом наибольшее сопротивление уговорам оказали две женщины, одна из которых беременна. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В первой компании, привлекшей активистов, в спор вступила блондинка, которая в ответ на просьбу не употреблять спиртные напитки на детской площадке заявила: «Я буду биться». Ее попытался поддержать знакомый, однако мужчина не смог прямо держаться на ногах.

Когда люди разошлись, активисты подошли к другой компании. В ответ на аналогичную просьбу одна из распивающих алкоголь женщин, которая, как выяснилось, ожидала ребенка, несколько раз попыталась силой отобрать или уронить камеру. Позже на площадку вышел ее муж, заявивший, что «мужчина имеет право погулять со своей беременной женой».

В результате активистам удалось убедить все распивающих спиртное на площадке разойтись. Волонтеры пояснили телеканалу, что понимают, что на следующий день эти люди придут снова, и выразили готовность вернуться на площадку и опять отговаривать их употреблять алкоголь в неположенном месте.

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