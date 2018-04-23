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Москвичи почувствуют зной брежневских времен

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В Центральной России 2 мая установится температура воздуха, близкая к рекорду 41-летней давности. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Днем воздух в столице прогреется до плюс 26-28 градусов по Цельсию, однако во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди и грозы.

«Будет преобладать необычайно жаркий для начала мая фон погоды», — отмечают синоптики.

Понедельник, 30 апреля, стал самым в Москве самым теплым днем с начала года. Температура на главной московской метеостанции (ВДНХ) к 15:00 поднялась до 23,5 градуса, сообщали в Гидрометцентре.

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