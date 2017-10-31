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Определены статьи триллионных расходов Москвы

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Крупнейшими статьями расходов Москвы являются национальная экономика, социальная политика и образование. Об этом пишет Telegram-канал Strelka KB.

«Уже два года доля средств, идущих на эти нужды, остается неизменной», — отмечают в «Стрелке».

Судя по графику, составленному Центром городской эокномики КБ «Стрелка», 23 процента в бюджете Москвы занимает нацэкономика, в том числе расходы на транспорт и дорожное хозяйство. На эти цели в 2013-2019 годах отведено около 2,79 триллиона рублей.

На соцполитику, в частности поддержку малообеспеченных и пенсионеров, тратится 18 процентов столичного бюджета, а на образование — 15 процентов.

На четвертом месте общегосударственные статьи расходов (например, содержание мэрии и городского правительства), на пятом — здравоохранение.

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