Определены статьи триллионных расходов Москвы

Крупнейшими статьями расходов Москвы являются национальная экономика, социальная политика и образование. Об этом пишет Telegram-канал Strelka KB.

«Уже два года доля средств, идущих на эти нужды, остается неизменной», — отмечают в «Стрелке».

Судя по графику, составленному Центром городской эокномики КБ «Стрелка», 23 процента в бюджете Москвы занимает нацэкономика, в том числе расходы на транспорт и дорожное хозяйство. На эти цели в 2013-2019 годах отведено около 2,79 триллиона рублей.

На соцполитику, в частности поддержку малообеспеченных и пенсионеров, тратится 18 процентов столичного бюджета, а на образование — 15 процентов.

На четвертом месте общегосударственные статьи расходов (например, содержание мэрии и городского правительства), на пятом — здравоохранение.