Покинуть Москву стало удобнее

В аэропорт Внуково запущен ночной автобусный маршрут, сообщает пресс-служба «Мосгортранса». Он начал свою работу 18 августа.

Автобус Н11 будет курсировать от Внуково до станции метро «Китай-город», где можно пересесть на другие ночные маршруты. Новый рейс проходит через Ново-Переделкино и Солнцево, таким образом, как отмечают в «Мосгортрансе», в этих районах впервые появился ночной общественный транспорт.

«Сегодня в Москве работают 12 ночных маршрутов наземного транспорта. Их популярность растет — для сравнения, три года назад они перевозили в среднем 2,3 тысячи пассажиров каждую ночь, а сейчас — в два раза больше. Интервалы движения ночного транспорта составляют от 15 до 30 минут», — напомнили в пресс-службе предприятия.