Названы самые популярные в Москве автомобили

Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало рейтинг самых продаваемых в Москве автомобилей в первом полугодии текущего года.

Лидирует Kia Rio — за указанный срок в столице было реализовано 7120 данных машин. На втором месте оказался Hyundai Solaris (4753), на третьем — Volkswagen Polo (4232).

Помимо них, в рейтинг вошли Hyundai Creta, Skoda Octavia, Volkswagen Tiguan, Skoda Rapid, Kia моделей Ceed и Sportage, а также Toyota Camry.

Согласно результатам исследования компании Alfred, наиболее выгодным и удобным способом передвижения по Москве является комбинация из общественного транспорта, такси, каршеринга и собственного автомобиля.