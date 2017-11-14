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Центр Москвы частично перекроют из-за подготовки к Новому году

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В Москве началась подготовка города к Новому году, в связи с этим с 23 ноября по 10 декабря участки некоторых улиц будут частично либо полностью перекрыты для проезда. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

Полностью будет прекращено движение в Газетном переулке с 00.00 23 ноября по 06.00 27 ноября.

На Тверской улице в период с 15 по 25 ноября на участках от дома 4 до дома 8 и от дома 7 до дома 9 будет ограничего движение по одной полосе. Моховая улица будет ограничена в районе Манежной площади с 00.00 23 ноября до 00.00 3 декабря. В те же дни Тверская улица будет ограничена в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади.

Театральный проезд частично перекроют в районе Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря и в районе Театральной площади с 00.00 28 ноября до 06.00 10 декабря.

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