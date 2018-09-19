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Центр Москвы решили замедлить

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Московские власти планируют ограничить максимально разрешенную скорость движения на некоторых улицах в центре столицы с 60 до 40 километров в час. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

По его словам, речь идет об улицах с интенсивным пешеходным движением. «Поскольку по законодательству за превышение более чем на 20 километров в час не штрафуют, знаки будут установлены с ограничением в 40 километров в час», — уточнил он.

Вместе с этим планируется увеличить до 80 километров в час скорость движения на отремонтированных вылетных магистралях, за исключением дублеров.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято до конца года, и в случае утверждения новые знаки начнут устанавливать уже в 2019 году.

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