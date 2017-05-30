Сергей Собянин открыл Международный центр балета на ВДНХ

Сергей Собянин во время посещения ВДНХ открыл Международный центр балета. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Учебное учреждение находится в павильоне № 62 «Охрана природы». «Казалось бы, среди десятка крупнейших проектов на этой территории Международный центр балета, наверное, не самый крупный и не самый значимый объект, но мне кажется, что он очень душевный, и интересный», — сказал Собянин.

Также столичный градоначальник рассказал о планах восстановительных работ на территории ВДНХ. По его словам, еще несколько лет назад состояние объектов на ВДНХ оставляло желать лучшего, но сейчас они начинают обретать свой первоначальный вид. «Везде примерно была одна и та же ситуация: полуаварийные здания, специфическая рыночная жизнь, которая была далека от того, что задумывали основатели ВДНХ. И вот год за годом мы видим, как ВДНХ возрождается не только как памятник архитектуры, но и как место, которое насыщается жизнью, миллионами людей, которые приходят сюда», — подчеркнул мэр.