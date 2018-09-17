Москву накрыла осень

В Москве 23 сентября ожидается облачная погода с дождями, сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр Фобос.

«Днем максимальная температура плюс 15-17 градусов, по области — плюс 14-19 градусов», — рассказали синоптики.

Как передает агентство, ветер будет западным со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и остановится на отметке 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

22 сентября температура воздуха в столице поднималась выше 25 градусов — на метеостанции ВДНХ фиксировался показатель 28,8 градуса тепла. Это рекорд за всю историю метеонаблюдений.