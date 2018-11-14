Мощная депрессия накроет Москву

К середине недели в Москве снова ожидаются небольшой снег и морозы, а столичный регион окажется между двумя мощными атмосферными вихрями. Об этом сообщили агентству «Москва» в Гидрометцентре России в понедельник, 19 ноября.

Циклон, из-за которого в минувшие выходные прошел снег, сменится антициклоном с центром у побережья Норвегии, под влиянием которого давление в первой половине недели поднимется. Возможны небольшие осадки ночью.

Антициклон пересечется с другим атмосферным фронтом. «Мощная депрессия, располагающаяся над Таймыром, слившись с атлантическим циклоном, прошедшим через Москву на выходных, разрастется до очень больших размеров, и центральный регион как раз будет находиться на ее западной периферии», — считают синоптики.

К середине недели депрессия сместит антициклон к западу, а холодный арктический фронт окажется вблизи столичного региона. Из-за этого начнет падать давление и температура воздуха. В ночь на вторник ожидается около нуля градусов, во вторник похолодает до минус 2-4 градусов, на следующий день температура снизится до пяти градусов мороза и возможны небольшие осадки.