Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Мощная депрессия накроет Москву

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

К середине недели в Москве снова ожидаются небольшой снег и морозы, а столичный регион окажется между двумя мощными атмосферными вихрями. Об этом сообщили агентству «Москва» в Гидрометцентре России в понедельник, 19 ноября.

Циклон, из-за которого в минувшие выходные прошел снег, сменится антициклоном с центром у побережья Норвегии, под влиянием которого давление в первой половине недели поднимется. Возможны небольшие осадки ночью.

Антициклон пересечется с другим атмосферным фронтом. «Мощная депрессия, располагающаяся над Таймыром, слившись с атлантическим циклоном, прошедшим через Москву на выходных, разрастется до очень больших размеров, и центральный регион как раз будет находиться на ее западной периферии», — считают синоптики.

К середине недели депрессия сместит антициклон к западу, а холодный арктический фронт окажется вблизи столичного региона. Из-за этого начнет падать давление и температура воздуха. В ночь на вторник ожидается около нуля градусов, во вторник похолодает до минус 2-4 градусов, на следующий день температура снизится до пяти градусов мороза и возможны небольшие осадки.

Читайте также
Самое читаемое
«Людей унижают и игнорируют каждый день»
Он превратил сливную решетку напротив Кремля в манифест против пыток
15 ноября
«Советскому человеку нужно было сделать пространство пустым»
Чего добивались сталинские архитекторы и причем тут восточный базар
14 ноября
«Мост в форме ягодиц»
Сооружения, которые изменили мир: от воображаемой деревянной хижины до бетонной задницы
Cегодня
«Мужчины хотят показать свою власть над женщиной»
Художница раздела москвичей и многое о них узнала
17 ноября
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter