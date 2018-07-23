В сети показали «кучу сокровищ» со дна Москвы-реки

Telegram-канал «Московские новости» опубликовал фотографию находок, поднятых со дна Москвы-реки. Среди найденных вещей оказалось множество солнцезащитных очков, несколько смартфонов, фото- и видеокамер, монопод, столовый нож, а также штопор.

«На дне Москва-реки можно найти кучу сокровищ», — пишет канал.

В сентябре прошлого года водолазы нашли на дне главной столичной реки схрон оружия. В нем были обнаружены ружье, сигнальный, самодельный и пневматический пистолеты, пистолет ТТ, револьвер, различные патроны, а также два ножа и мобильный телефон.