«60 человек из квартиры вывели!» Кто и как живет в знаменитом московском доме Лансере

Затмить доходный дом общества «Россия»

Работы по строительству доходного дома акционерного общества Феттер и Гинкель на углу Милютинского и Боброва переулков начались перед Первой мировой, когда рядом уже стоял псевдоготический дом страхового общества «Россия», считавшийся одним из самых красивых в Москве. Новый амбициозный сосед должен был затмить его и декором фасадов, и роскошью квартир.

Задумывался дом как недвижимость премиум-класса своего времени: шестиэтажное здание с потолками 4,50 и просторными квартирами площадью более 200 метров. Архитектор Валентин Дубовский создал проект здания со скульптурами котов в нишах и статуями рыцарей на фасаде, которые так и остались на бумаге.