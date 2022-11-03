«По утрам там пахнет карамелью». Где находятся самые красивые деревянные дома в Москве?

Дома, интересные сами по себе

Не могу точно сказать, сколько в старой Москве сохранилось исторических деревянных домов. Субъективно — около 50. Расскажу о тех из них, которые интереснее, красивее, на которых больше резьбы и узорочья.

Потому что, например, усадьбы Кусково и Останкино — это оштукатуренные деревянные здания, и если не знать, из чего они сделаны, вполне можно принять их за каменные. Или вот есть деревянный дом на Ордынке, 45. Несмотря на то, что это объект охраны федерального значения, я мимо него сто раз ходил, и опять пройду, не обратив внимания. Потому что это серый дом, обшитый досками, с колоннами, и выглядит он совсем как каменный. Хоть ему уже 200 лет, для меня, как для человека, интересующегося резьбой, он никакого интереса не представляет. Ну, классицизм и классицизм.