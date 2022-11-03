«По утрам там пахнет карамелью». Где находятся самые красивые деревянные дома в Москве?
В столице сотни деревянных домов, особенно если учитывать все присоединенные территории Новой Москвы, где немало ничем не примечательных советских срубов и дач. Совсем другое дело — исторические здания в пределах Третьего транспортного кольца. Выбрать из них десять самых интересных «Мослента» попросила предпринимателя из Лобни Ивана Хафизова. В теме он разбирается, как никто другой, потому что влюблен в русскую деревянную резьбу, и 11 лет назад создал виртуальный музей наличников, в котором сегодня уже более 20 тысяч фотографий со всей страны.
Дома, интересные сами по себе
Не могу точно сказать, сколько в старой Москве сохранилось исторических деревянных домов. Субъективно — около 50. Расскажу о тех из них, которые интереснее, красивее, на которых больше резьбы и узорочья.
Потому что, например, усадьбы Кусково и Останкино — это оштукатуренные деревянные здания, и если не знать, из чего они сделаны, вполне можно принять их за каменные. Или вот есть деревянный дом на Ордынке, 45. Несмотря на то, что это объект охраны федерального значения, я мимо него сто раз ходил, и опять пройду, не обратив внимания. Потому что это серый дом, обшитый досками, с колоннами, и выглядит он совсем как каменный. Хоть ему уже 200 лет, для меня, как для человека, интересующегося резьбой, он никакого интереса не представляет. Ну, классицизм и классицизм.
Так что выбор мой субъективен, это дома, сами по себе интересные даже человеку, не знающему их историю и не разбирающемуся в архитектурных стилях. Такие дома, мимо которых сложно пройти равнодушно, не залюбовавшись. Не остановившись хотя бы на минуту, чтобы рассмотреть детали.
Все они находятся в удобной пешей доступности, и сильно выделяются в современном городе. Например, деревянное, двухэтажное здание прокуратуры на Новокузнецкой. Казалось бы, обычная средовая застройка, но привлекает внимание, поскольку это дом с наличниками.
Дом Федорова
Третий Монетчиковский переулок, 9, строение 1
Фото: Предоставлено Иваном Хафизовым
В районе Новокузнецких улиц, в Замоскворечье есть мой любимый домик. Маленький, буквально пять окошек, с чердачной надстройкой. Это жилой дом купца Петра Федорова, построенный во второй половине XIX века. До последнего времени он был частный, практически до исхода Советского Союза.
Я как-то разговорился с пожилым охранником, который, как выяснилось, очень давно там работает. И он рассказал, что дом оставался частным даже после перестройки, и владельцы его продали компании с условием, что он не будет снесен.
Очень классный вид: справа — сталинская девятиэтажка, сзади — семиэтажный современный дом. Современная улица, по которой прошла реновация, хорошо сделанные тротуары, и тут — такой деревянный дом из прошлого.
И еще интересная деталь — рядом находится карамельная фабрика. Так что по утрам, когда еще мало машин и людей, там пахнет карамелью.
Дом Золотарева
Большой Саввинский переулок, 8
Фото: Предоставлено Иваном Хафизовым
Вот уж дом, непохожий на все остальные. Это большой куб, украшенный резьбой. Он очень простой по архитектуре, но классный по сохранности. Удивительно то, что он не реставрированный, сохранившийся в своем подлинном виде с конца XIX века. Насколько я помню по разговорам со знакомым краеведом, это был жилой дом 1880 года постройки. После революции он принадлежал обществу распространения технических знаний, которое открыло здесь среднее механико-техническое училище. А сейчас там расположен Политехнический техникум.
Особый кайф этого места в том, что прямо напротив него шесть лет назад был построен бизнес-центр Саввинский. Его архитектор, Иван Логинов, тоже украсил здание наличниками.
Их прообразами стали реальные наличники, украшающие дома в Томске, Омске, Костроме, Рязани и Воронеже.
Особняк Палибина
Улица Бурденко 23
Фото: Предоставлено Иваном Хафизовым
В самом центре, рядом с Гагаринским переулком, есть еще один красивый дом. Построен он был через шесть лет после пожара 1812 года, и принадлежал коллежскому советнику Гавриилу Палибину.
Характерная деталь — полукруглое окно наверху и лепнина под ним: маски Медузы Горгоны и крылатые кони с рыбьими хвостами — ихтиокентавры. В XIX веке все Хамовники были застроены такими небольшими усадьбами, так что дом Палибина — единственное напоминание о том, как выглядел этот район 150-200 лет назад.
Дом Москатиньева
Переулок Чернышевского, 6, строение 1
Фото: Александр Зеликов / ТАСС
Интересный бревенчатый дом я нашел в переулке Чернышевского. Году в 2018-м кто-то из знакомых написал мне, что обнаружил объявление о продающемся деревянном доме стоимостью 145 или 150 миллионов рублей. Мне стало интересно, и я поехал его смотреть. Оказалось, что это дом коллежского советника Москатиньева 1894 года постройки.
Небольшой, бревенчатый, пять окон на фасаде, мезонин с полукруглым деревянным окном. Сейчас там жилой дом с мастерской художника. Насколько мне известно, это самый дорогой деревянный дом в стране. Я никогда не слышал ни о чем подобном — 150 миллионов за бревенчатый домик.
Дом Пороховщикова
Староконюшенный переулок, 36
Фото: Александр Зеликов / ТАСС
Если говорить про самые знаковые деревянные дома Москвы, то в первую очередь вспоминается дом Пороховщикова рядом со Старым Арбатом.
Александр Пороховщиков был славянофилом, владельцем гостиницы «Славянский базар» и одноименного ресторана.
Дом с резными наличниками построили для него в 1871-1872 годах. Современники оценили это здание очень высоко, и не только в России — в 1873 году проект получил премию на всемирной выставке в Вене.
Его опубликовали в журнале «Мотивы русской архитектуры», и в итоге он породил целую серию домов. Резьба и сами наличники потом многократно были повторены в разных регионах России. Есть копия в Калуге, в Ногинске и в Москве — по адресу: улица Троицкая, 7/1.
Погодинская изба
Улица Погодинская, 12А
Фото: Предоставлено Иваном Хафизовым
Точно известен год ее постройки на Девичьем поле — 1856-й. Эта изба была заказана знаменитому архитектору Николаю Никитину предпринимателем Кокоревым и через год подарена им историку Погодину. Это наиболее нарядная постройка из тех, что сохранились на территории Москвы.
Если поднять проекты архитекторов начала XIX века, то можно увидеть, что так выглядели домики, которые они проектировали. В Германии, под Потсдамом, есть русская деревня Александровка, построенная в 1826 году в знак дружбы Фридриха Вильгельма III и Александра I. В нее вывезли и поселили целый оркестр, набранный из русских крестьян. Александровка сохранилась, и все дома в ней имеют примерно тот же вид, что и Погодинская изба. А крестьянских изб такого вида не зафиксировано ни в одном источнике.
Рядом располагалось основное, каменное здание усадьбы, в которую в годы Великой отечественной войны попала бомба, и она сгорела. Изба тоже сильно пострадала, но сохранилась, а в 1972-х была отреставрирована.
Интересно, что в регионах частный владелец построил точную копию этой избы в 2012 году. Мне присылали фотографию, но, к сожалению, без информации о том, где она находится. Она рыжая, так что на вид совершенно другая, но в ней в точности повторены и резьба, и ставенки.
Powerhouse Moscow
Улица Гончарная, 7/4, строение 1
Фото: Предоставлено Иваном Хафизовым
По дороге на «Курскую» есть деревянный дом, в котором находится ресторан, бар, репетиционная база и музыкальный клуб.
В принципе, он не какой-то необыкновенный, средовая застройка, какой много можно встретить в подмосковных городах. Интересно здесь именно это странное сочетание — ресторан и клуб в деревянном доме с наличниками.
Дом Мясницкой городской больницы
Огородная слобода, 9
Фото: Предоставлено Иваном Хафизовым
Между метро «Чистые пруды» и Садовым кольцом, на Огородной слободе, есть еще один красивый деревянный дом. Двухэтажный, с резьбой и наличниками. Сейчас там находится туристический информационный центр, в советские годы в здании располагался кожно-венерологический диспансер, а до революции дом принадлежал Мясницкой городской больнице. Построили его в 1870-1880-х годах по проекту одного из основателей Московского архитектурного общества Александра Мейнгарда.
Тут можно видеть очень редкое для Москвы деревянное крылечко и чудесные резные кронштейны - подзоры, которые поддерживают вынос кровли.
Долгое время судьба дома была непонятна, потому что еще лет пять назад он был в плохом состоянии. Но там поменяли окна, и поставили вначале временные, пластиковые, а затем и постоянные, деревянные рамы, что вообще замечательно.
Дом купцов Егорова и Круговикина
Малая Семеновская улица, 11
Фото: Предоставлено Иваном Хафизовым
Еще один интересный дом есть в районе Электрозаводской, на Малой Семеновской улице 11. Построили его в 1866-1888 годах, это бывший жилой дом купцов Егорова и Круговикина из Семеновской слободы. На нем самые красивые наличники в Москве. Относятся они к традиции Владимирской области.
И еще дом интересен тем, что он довольно-таки большой, сложной планировки, стоит на высоком каменном подклете. Принадлежит он парку Сокольники. Сейчас в нем никто не бывает, но по словам охранника какое-то время там был офис.
Дом братьев Страховых
Улица Гастелло, 5
Фото: Предоставлено Иваном Хафизовым
Дом был построен в 1903 году в русском стиле архитектором Лазовским и принадлежал братьям Страховым. При этом в большинстве современных источников пишут, что это городская усадьба Ивана Семеновича Родина, известного московского велосипедного мастера. Однако ни в одном дореволюционном справочнике «Вся Москва» ни такого домовладельца, ни торгово-ремонтной велосипедной организации нет.
На фасаде дома два широких окна, и у обоих недавно отодрали нижнюю часть наличников. Очень странная история, потому что года четыре назад дом стоял в хорошем состоянии. Потом с разницей в полгода пропали эти части наличников.
Ходят упорные слухи, что там офис строительной компании, которая с удовольствием этот дом снесла бы, чтобы построить на его месте что-то новое. Для этого им нужно избавиться от статуса памятника, и они хотят это сделать, постепенно разрушая здание.
Архитектурная башенка, кокошник над входом с вынесенным вперед солнышком в верхней части здания — все это подражание русской традиции вызывало неоднозначное отношение у современников. В конце XIX — начале XX века очень многие относились к такой архитектуре отрицательно. Стиль, который вначале называли русским, со временем переименовали в псевдо-русский. Потому что это совсем не то, что можно было встретить в деревне.
А теперь это уже стало частью культурного кода. Не одно поколение выросло, веря, что именно так издревле выглядела русская деревянная архитектура. И надо сказать, что мы в этом не одиноки — примерно то же самое происходило в это время и в Норвегии, и в Японии, и в Америке. Если посмотреть на викторианские особняки Чикаго, строившиеся в конце XIX века, можно увидеть, что они имели под собой такую же надуманную историческую основу.