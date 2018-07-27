В тройку лучших московских водителей автобуса попала женщина

В Москве прошел финал ежегодного конкурса профессионального мастерства водителей автобуса, сообщает пресс-служба ГУП «Мосгортранс».

Лучшим стал Владимир Никуленко. Второе место заняла Юлия Негодова, третье — Сергей Иванов. В командном зачете, в котором состязались 17 коллективов, победили представители филиала Центральный.

Конкурсантов проверили на знание правил дорожного движения. Помимо этого, они выполнили фигуры вождения различной сложности: «змейку», точную остановку, заезд в бокс, объезд препятствий и другие.

Для гостей мероприятия подготовили развлекательную программу с конкурсами и играми. Также состоялось показательное выступление инструкторов мотошколы Мосгортранса на мотоциклах.