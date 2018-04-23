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Французы отдадут москвичам рекордный орган

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В филармонии московского парка «Зарядье» установят крупнейший в мире орган, который изготавливают специалисты во Франции. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

«Сейчас орган полностью готов. Специалисты начали монтировать закладные под его установку, а 25 мая мы поедем во Францию принимать инструмент», — сказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что реконструкция филармонии идет круглосуточно. Большие размеры и сложное устройство инструмента потребуют специальных условий при транспортировке, приемке, монтаже и настройке. Ремонт планируется закончить к завершению чемпионата мира по футболу 2018 года.

Первым мероприятием на новой площадке станет Московский урбанистический форум, который традиционно проводится летом.

Парк «Зарядье» создали на месте снесенной в 2006 году гостиницы «Россия». Его открытие состоялось 9 сентября 2017 года. Проект полностью финансировался из городского бюджета. Его стоимость оценивается в 27 миллиардов рублей.

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