Главный археолог Москвы опроверг проблемы с раскопками на Биржевой площади

Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев опроверг сообщения о том, что специалистам мешают работать на благоустраиваемой Биржевой площади. Раскопки там были запланированы еще на стадии проектирования работ, а строительные работы специально были приостановлены, пояснил он МОСЛЕНТЕ.

По его словам, в течение месяца, пока специалисты ищут работают на раскопках, в социальных сетях и на форумах появляются сообщения о том, что археологам не дают работать, а важные артефакты находятся под угрозой. «Это не правда. Подобные выводы делают люди, не имеющие отношение ни к археологической работе, ни к строительству, ни к сохранению исторического наследия», — подчеркнул Кондрашев.

«На Биржевой площади археологи ведут раскопки на участке площадью 100 квадратных метров. Они были запланированы еще год назад на стадии проекта работ по замене инженерных коммуникаций и благоустройству этой территории», — продолжил он и добавил, что раскоп глубиной 1,5 метра делался под надзором специалистов.

Кондрашев считает, что на Биржевой площади археологи получили уникальную возможность изучить несколько культурных горизонтов, поскольку этот участок не был застроен, и там не проходят городские коммуникации. «Для ее реализации, конечно же, нужно время. Московские власти прекрасно понимают важность работы ученых, и никто не подгоняет археологов. У них есть столько времени на исследования, сколько потребуется», — пояснил он.

Год назад на Биржевой площади нашли остатки Храма Благовещения подворья Иосифо-Волоцкого монастыря, разрушенного еще в XVIII веке. В этом году специалисты в первые дни работы обнаружили артефакты, связанные с бытом горожан с XII по XVIII века, рассказал Кондрашев. «Это и элементы одежды, и посуда, и монеты. Есть образцы старинного оружия и даже украшения. Археологи смогут дать полный перечень находок, когда все они пройдут лабораторные исследования, будут изучены и описаны», — сказал он.

Как сообщила МОСЛЕНТЕ партнер КБ «Стрелка» и один из руководителей программы «Моя улица» Александра Сытникова, сроки окончания работ по благоустройству Биржевой площади сдвинутся предположительно до ноября 2017 года из-за большого количества археологических находок. «Решение о том, как именно будет выглядеть Биржевая площадь в дальнейшем, будет сформироано после завершения всех археологических изысканий», — отметила она.

Сытникова рассказала, что одними из самых масштабных по размеру находок стали стены храма XVI века и остатки деревянного строения, предположительно датированного XVI — началом XVII века. Самые древние находки на Биржевой площади датируются второй половиной XII века, среди них — стеклянные браслеты, которые перестали изготавливаться в более поздние времена.

«Помимо архитектурных объектов также найдено множество артефактов. Часть из них свидетельствует о наличии оружейного и ювелирного производств в этом месте раскопок: археологи обнаружили инструменты, плавильные тигли, нательные кресты с заготовками под отверстие для цепочки, заготовку для перстня из сердолика, фрагменты оружия с сохранившимися резными деревянными частями», — уточнила партнер КБ «Стрелка».

В свою очередь, главный археолог Москвы призвал горожан обращаться с вопросами и сообщениями о нарушениях при проведении археологического мониторинга в рамках программы «Моя улица» на горячую линию Мосгорнаследия по телефону 8 (916) 146-53-27.

«Чтобы сделать сенсационное заявление, достаточно сфотографировать площадку и разместить фото в соцсетях с подписью, что здесь «все не раскапывают, а закапывают». Еще Козьма Прутков говорил, что если на клетке слона прочтешь надпись «буйвол», не верь глазам своим», — подчеркнул он.