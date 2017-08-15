Голубая дорожная разметка появится в Москве

В районе Хамовники в центре Москвы начался эксперимент, в рамках которого там планируется сократить на 40 процентов число дорожных знаков и нанести новую голубую разметку. Об этом сообщается в релизе пресс-службы Центра организации дорожного движения (ЦОДД), поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ в среду, 16 августа.

Эксперимент распространится на 25 улиц общей протяженностью около 16 километров. Там будет организована зона регулируемой парковки. Для формирования парковочного пространства в этой зоне установят только те дорожные знаки, которые обозначают зону регулируемой стоянки, парковку для транспортных средств инвалидов, ведомственные парковки, парковки посольств, бесплатные парковки возле социальных объектов, а также при необходимости дорожные знаки, вводящие ограничения на остановку или стоянку транспорта. Знаки, обозначающие парковку и платные услуги, размещаться не будут.

При этом на данных улицах власти планируют устанавливать дорожные знаки меньшего размера и совмещенные дорожные знаки. Кроме того, для обозначения специализированных парковочных мест там будет дополнительно нанесена голубая горизонтальная дорожная разметка.

«Дорожные знаки – важный аспект при организации парковочного пространства. Город последовательно принимает решения для повышения комфорта автомобилистов в части знаков и разметки, а также заботится о внешнем облике городского пространства. В связи с этим, нами проводится работа по сокращению количества дорожных знаков», – пояснил первый замглавы ЦОДД Александр Ходаков.

Завершить работы по установке новых дорожных знаков и нанесению разметки планируется в течение двух недель. Оценить целесообразность дальнейшего применения зон регулируемой стоянки столичные власти смогут по истечению трех месяцев после запуска этого пилотного проекта.