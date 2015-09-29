Каким станет парк Горького

Детская площадка в Нескучном саду

Срок: 2015 год

Новая детская площадка «Стройка» появится в Нескучном саду рядом с входом между домами номер 18 и 30 по Ленинскому проспекту. Помимо традиционных песочниц и горок для малышей, здесь развернется игрушечная стройка, где можно будет научиться управлять экскаватором и краном, а также поработать с разными стройматериалами.

Реконструкция комплекса мостов Нескучного сада

Срок: 2015 год

В Нескучном саду уже в 2015 году начнется реконструкция Большого, Среднего и Малого (Гротескового) мостов, относящихся к усадьбе графа Федора Григорьевича Орлова.

Средний каменный мост, соединяющий Нескучный сад и Зеленый театр, будет укреплен. Здесь будут воссозданы белокаменный декор и кирпичная кладка фасадов, а также металлические ограждения.

Малый, или Гротесковый мост, прогулка по которому, согласно легенде, делает брак молодоженов крепким и счастливым, будет также укреплен. Здесь заменят дорожное покрытие, отреставрируют металлические ограждения и белокаменный декор кирпичной кладки фасада.

Кроме того, здесь будет восстановлена прогулочная аллея, вымощенная природным камнем, которая будет вести через овраг к Большому мосту. По откосам оврага планируется высадить чубушник, аронии, куртины, багульник, малину и другие растения.

Организация раздельного сбора мусора

Срок: 2015 год

C октября 2015 года на территории парка Горького, Нескучного сада, Воробьевых гор и парка МГУ запускается экологический проект по раздельному сбору мусора. Здесь будут установлены от 700 до 1000 контейнеров емкостью 60 литров с маркировками по типу мусора. Рядом с каждой точкой появится инфографика о том, как правильно разделять мусор. Вся прибыль от данного проекта будет направлена в благотворительный фонд.