Каким станет парк Горького

Каким станет парк ГорькогоМОСЛЕНТА изучила генплан реконструкции парка
За последние годы парк Горького изменился до неузнаваемости, однако руководство парка не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно Генеральному плану по реконструкции, приспособлению, ремонту и облагораживанию до 2018 года, парк и Нескучный сад ожидает множество перемен. МОСЛЕНТА выяснила, как преобразится парк в течение ближайших трех лет.
За последние годы парк Горького изменился до неузнаваемости, однако руководство парка не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно Генеральному плану по реконструкции, приспособлению, ремонту и облагораживанию до 2018 года парк и Нескучный сад ожидает множество перемен. МОСЛЕНТА выяснила, как преобразится парк в течение ближайших трех лет.
Директор парка Горького Ольга Захарова отмечает, что к настоящему времени на территории парка реализовано уже 65 процентов задуманного. «Будущее важно планировать. Особенно будущее такой огромной территории, как парк Горького. К концу 2016 года будет выполнено 80 процентов от задуманного: реконструкция Пушкинской набережной, капитальный ремонт Голицынского пруда, реставрация циркумференций. Важно отметить, что за последние два года парк Горького реализует часть работ по сохранению объектов культурного наследия регионального значения за счет средств, заработанных парком самостоятельно», — заявил она.
Реставрация Ленинской площади
Срок: 2015 год
Ленинская площадь перед главным входом в парк в ближайшее время вернет свой исторический облик 1950-х годов, который был создан при архитекторах Александре Власове и Виталии Долганове. Здесь будут восстановлены светильники в стиле 1930-х годов высотой более тринадцати метров, а также лестничные сходы. Изменится и мощение площади: она будет выложена орнаментом в виде ромбов. Будет также проведен капитальный ремонт балюстрады.
Наталья Гарнелис / ТАСС
Детская площадка в Нескучном саду
Срок: 2015 год
Новая детская площадка «Стройка» появится в Нескучном саду рядом с входом между домами номер 18 и 30 по Ленинскому проспекту. Помимо традиционных песочниц и горок для малышей, здесь развернется игрушечная стройка, где можно будет научиться управлять экскаватором и краном, а также поработать с разными стройматериалами.
Реконструкция комплекса мостов Нескучного сада
Срок: 2015 год
В Нескучном саду уже в 2015 году начнется реконструкция Большого, Среднего и Малого (Гротескового) мостов, относящихся к усадьбе графа Федора Григорьевича Орлова.
Средний каменный мост, соединяющий Нескучный сад и Зеленый театр, будет укреплен. Здесь будут воссозданы белокаменный декор и кирпичная кладка фасадов, а также металлические ограждения.
Малый, или Гротесковый мост, прогулка по которому, согласно легенде, делает брак молодоженов крепким и счастливым, будет также укреплен. Здесь заменят дорожное покрытие, отреставрируют металлические ограждения и белокаменный декор кирпичной кладки фасада.
Кроме того, здесь будет восстановлена прогулочная аллея, вымощенная природным камнем, которая будет вести через овраг к Большому мосту. По откосам оврага планируется высадить чубушник, аронии, куртины, багульник, малину и другие растения.
Организация раздельного сбора мусора
Срок: 2015 год
C октября 2015 года на территории парка Горького, Нескучного сада, Воробьевых гор и парка МГУ запускается экологический проект по раздельному сбору мусора. Здесь будут установлены от 700 до 1000 контейнеров емкостью 60 литров с маркировками по типу мусора. Рядом с каждой точкой появится инфографика о том, как правильно разделять мусор. Вся прибыль от данного проекта будет направлена в благотворительный фонд.
Александр Вильф / РИА Новости
Благоустройство Пушкинской набережной
Сумма: 307,4 миллиона рублей (за счет собственного бюджета парка)
Срок: октябрь 2015 года — июль 2016 года
Площадь благоустройства: 3,38 га
До 2016 года в рамках проекта по благоустройству Пушкинской набережной, которая является объектом культурного наследия регионального значения, Крымскую набережную соединят с набережной Воробьевых гор. В результате проходящая через весь ЦПКиО имени Горького набережная, берущая свое начало от парка «Музеон» и заканчивающаяся на Воробьевых горах, превратится в единую 10-километровую пешеходную и велосипедную зону. Ее украсят декоративными травами и кустарниками, здесь высадят лиственные кустарники и деревья, появятся спортивный газон, питьевые фонтанчики и лавочки, а также архитектурное освещение.
Изображение: пресс-служба парка Горького
Капитальный ремонт Голицынского пруда
Сумма: 91,4 миллиона рублей (за счет собственного бюджета парка)
Срок: октябрь 2015 года — июль 2016 года
Большой и Малый Голицынские пруды в ближайший год ожидает существенное преображение. За десять месяцев планируется очистить воду в прудах, а также отремонтировать набережные, лодочные пристани, гранитный балкон и Китайский мостик.
Реставрация циркумференций
Сумма: 213,8 миллиона рублей (за счет денег, выделяемых государством на развитие парка)
Срок: октябрь 2015 года — октябрь 2016 года
В ближайший год в циркумференциях парка начнутся работы по укреплению и утеплению зданий, а также по замене кровли и водостоков. Здесь также отреставрируют фасады, облицуют здания камнем, воссоздадут входные двери, восстановят зашитые в кессонах фонари, а также первоначальную форму оконных проемов и карнизов.
Отделка интерьеров будет производиться с учетом проекта 1952 года. К сожалению, более ранние проекты были полностью утрачены. Сохранившиеся элементы декора поддержат новой отделкой.
Циркумференции парка сделают более доступными для маломобильных категорий граждан. Здесь появятся пандусы и подъемные площадки.
Реставрация Летнего домика графа Орлова
Срок: 2016 год
В 2016 году начнется реконструкция Летнего домика графа Орлова, который превратится в мультикультурный центр. Архитектура здания останется неизменной, однако он будет оформлен в стиле русской усадьбы с частично антикварной, частично современной функциональной мебелью. Здесь будут проходить камерные концерты, спектакли и театральные вечера.
Изображение: пресс-служба парка Горького
Реставрация Ванного домика усадьбы графа Орлова
Срок: 2016 год
В Ванном домике, построенном в конце восемнадцатого века и расположенном над Елизаветинским прудом, после реконструкции откроется музыкальный салон и зал для чайных церемоний. В ходе работ будет укреплен фундамент, отреставрирована и отремонтирована кирпичная и белокаменная кладка стен, воссозданы белокаменные колонны ротонды.
Реконструкция первого в Москве звукового кинотеатра 1933 года
Срок: 2017 год
Речь идет о здании нынешней дирекции парка Горького. В 2017 году здание ожидает новая реконструкция, в рамках которой планируется сохранить все исторические наслоения. Дело в том, что за свою почти вековую историю здание перестраивали несколько раз.
В 1923 году архитектор Алексей Щусев сделал из здания, где изначально располагалась судостроительная верфь Механического и судостроительного завода Н. Э. Бромлей, Кустарный павильон Всероссийской сельскохозяйственной выставки. Через 10 лет бразильский архитектор Родриго Дакоста снова полностью перестроил здание, превратив его в первый в Москве звуковой кинотеатр. В 1942 году в центральную часть здания попала авиабомба, разрушившая кровлю, кинозал, фойе и частично несущие конструкции.
После реконструкции в 2017 году в здании откроют кинотеатр, конференц-зал, кафе с летней верандой, офисные пространства и переговорные, а также смотровую площадку на крыше. Через фойе кинотеатра пройдет пешеходная зона, связывающая его с Пушкинской набережной.
Открытие первого семейного центра
Срок: 2017 год
В 2017 году в парке появится новый семейный центр — пространство совместного отдыха и общения людей разных поколений. Его территория будет зонирована для активных и спокойных занятий и игр. Планируется, что здесь будут созданы все условия для полноценного психологического и физического развития детей.
Благоустройство Ландшафтного парка
Срок: 2017 год
Благоустройство ожидает и территорию площадью 5,8 га, расположенную между зданием Музея современного искусства «Гараж» и Линейной площадью. Здесь появятся парковые дорожки, ландшафт украсят деревья, теневые цветники и многолетние растения.
Реставрация Малой Померанцевой оранжереи
Срок: 2017 год
В 2017 году Малая Померанцевая оранжерея усадьбы «Александринский дворец с Нескучным и Голицынскими садами» станет вновь доступна для посещений горожанами. Здесь откроется ландшафтная школа.
В ходе реставрации будут сохранены исторические и культурно-ценные элементы здания, которое станет живым архитектурным центром новой части парка.
Проектом предполагается сохранить исторический облик прилегающих территорий: к центральному входу в оранжерею будет вести аллея из пальм, чередующихся с цветущим олеандром или цитрусовыми деревьями в кадках. Кроме того, здесь появятся пергола и топиар сад со скульптурами из формованных растений и пруд с кувшинками.
Изображение: пресс-служба парка Горького
Строительство единого всесезонного спортивно-оздоровительного комплекса
Срок: 2018 год
Рядом с Андреевским мостом в парке Горького планируется открыть спортивный центр, в котором летом будут работать четыре площадки для пляжных видов спорта, скейтпарк, беговой клуб, пункт проката, секция по скандинавской ходьбе, а в зимнее время — хоккейная площадка, танцевальный клуб, беговой клуб и секция по скандинавской ходьбе. Для зрителей построят амфитеатр.
Кроме того, в центре откроют прокат спортинвентаря, спорт-бар с рестораном, душевые и раздевалки. Для спуска к спортивной зоне построят специальные пандусы. Для отдыха посетителей будет открыта терраса и смотровая площадка площадью 90 квадратных метров.
Благоустройство Линейной площади
Срок: 2018 год
В 2018 году Линейная площадь парка Горького, расположенная между Ленинским проспектом и Пушкинской набережной, около Андреевского моста, будет благоустроена. Здесь установят цветочницы и скульптуры, откроют танцевальную площадку и временные киоски.