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Грузовикам запретили ехать в Москву

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Оформление и выдача разовых пропусков для грузовиков в столице приостановлены до конца новогодних праздников. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).

Для автомобилей, на которые уже ранее были оформлены пропуска, действуют те же ограничения. Машинам грузоподъемностью более тонны запрещено в дневное время находится в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК), фурам грузоподъемностью более 12 тонн нельзя въезжать в пределы МКАД днем.

Ранее сообщалось, что возле подземных переходов в Москве появились бетонные блоки. Эту меру предосторожности ввели после того, как неуправляемый автобус влетел в пешеходный переход у метро «Славянский бульвар». Авария произошла на Кутузовском проспекте. Автобус наехал на толпу людей, в итоге пять человек погибли, еще 15 пострадали, основная версия — техническая неисправность.

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