Арсенал оружия из Москвы-реки попал на видео

Telegram-канал «Московские новости» опубликовал запись, на которой запечатлен тайник с оружием и боеприпасами, поднятый рыбаками со дна Москвы-реки.

На записи видно сумку, из которой достали несколько пистолетов и револьвер, внутри самого тайника лежат патроны. Сумку осматривает полицейский.

Такие находки не редки. Например, в сентябре 2017 года на дне Москвы-реки обнаружили схрон, в котором были ружье, сигнальный, самодельный и пневматический пистолеты, пистолет ТТ, револьвер, различные патроны, а также два ножа и мобильный телефон.