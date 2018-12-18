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Москву атакуют ледяные иглы

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В столичном регионе в ночь на 7 января похолодает до минус 17 градусов, сообщает портал «Метеоновости».

Помимо этого, в небе образуются ледяные иглы — твердые осадки в виде мельчайших ледяных кристаллов иглоообразной формы. Они парят в воздухе в морозную погоду, сверкая ночью в лучах фонарей, а днем могут ухудшать видимость. Портал отмечает, что человека такие осадки поранить не могут.

Днем в столице местами потеплеет до минус 9 градусов. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.

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