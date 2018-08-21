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В Москве поглотили тысячи тонн мороженого

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Минувшим летом в Москве каждые сутки съедали в среднем до 300 тонн мороженого. Об этом рассказал агентству «Москва» генеральный директор «Союза мороженщиков России» Геннадий Яшин.

Он отметил, что в этом году потребление мороженого заметно выросло благодаря жаркой погоде и чемпионату мира по футболу. «В прошлом-позапрошлом годах столица в среднем потребляла около 200 тонн в сутки», — сказал глава организации.

По словам Яшина, самое популярное мороженое в столице — пломбир в вафельном стаканчике, который покупают примерно 40 процентов потребителей. «Потом идет сливочное, молочное — в районе 12-15 процентов от общего объема продаж», — отметил он.

В июле сообщалось, что у Москвы может появиться свой фирменный сорт мороженого. В столице уже выпускается торт «Москва» и конфеты «Москва», которые пользуются спросом.

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