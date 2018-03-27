Иностранка с собачкой в Шереметьево случайно уехала в багаж

Женщина в столичном аэропорту Шереметьево случайно уехала в багажное отделение. Об этом рассказали агентству «Москва» в пресс-службе управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Инцидент произошел с жительницей Белграда 1960 года рождения. Она потеряла равновесие, упала на ленту выдачи чемоданов и уехала в техническое помещение. «У багажной ленты она ждала получения своих вещей, когда увидела бокс со своей собачкой и потянулась за ним», — пояснили в МВД.

Иностранку оштрафовали по статье 11.15 административного кодекса («Повреждение имущества на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транспорте оборудования»). Штраф за данное нарушение не превышает 1,5 тысячи рублей.

Состояние женщины и ее собаки, а также размер ущерба инфраструктуре аэропорта не уточняются.