Интернет нового поколения спасет больных москвичей

Пилотная зона с 5G-интернетом заработает в столице в 2019 году. Об этом сообщил заместитель руководителя департамента информационных технологий Александр Горбатько на презентации проектов в сфере телемедицины, передает агентство «Москва».

«В ближайшее время стандарт 5G станет основой для развития городских проектов во всех сферах общественной жизни — от образования до транспорта и ЖКХ», — сказал он и подчеркнул, что в первую очередь связь нового поколения будет внедрена в области здравоохранения, а именно, в сферах диагностики заболеваний и оказания срочной медицинской помощи.

Правительство Москвы заключило соответствующее соглашение с компанией «Мегафон», которая, в свою очередь, уже приступила к тестированию. «Современные сети 5G (...) позволят передавать огромные объемы информации за короткий промежуток времени», — сказал операционный директор столичного филиала «Мегафона» Антон Пирогов.

Он добавил, что скорость передачи информации позволит пациентам получать помощь вне специализированных медицинских центров, например проходить УЗИ с помощью робота, управляемого врачом дистанционно. Подобное оборудование проходит испытания.