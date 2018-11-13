Рубрики
Город
История
Развлечения
Культура
Еда
Урбанистика

Истребитель покатался по улицам подмосковного города

Город
1
Путин одобрил строительство в Москве наземного метро. О чем идет речь?
2
Как установить табличку о жертве репрессий
3
Что делать, если на машину упало дерево
Несколько простых, но очень дельных советов от МОСЛЕНТЫ
Другие новости

В подмосковном городе Люберцы по улицам проехал истребитель МиГ-29. Видео транспортировки машины опубликовано в Instagram директора «Люберецкой управляющей компании» Александра Климанова.

На кадрах видно, как истребитель по однополосной улице тянет трактор.

Как сообщает «РИАМО Люберцы», МиГ установят как памятник в гарнизоне на пустыре на улице 3-е Почтовое отделение. В годы Великой Отечественной войны там располагался аэродром 16-го истребительного авиаполка, участвовавшего в обороне Москвы. Позже на месте объекта появился Центральный НИИ ВВС Минобороны.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разрабатывался в 1970-х годах. Всего на вооружении ВКС России и еще 25 государств мира состоит свыше 1,6 тысячи таких самолетов.

Читайте также
Самое читаемое
«Я не паникер, но...»
Как подмосковные бобры напугали всех
12 ноября
«Можно забыть о туалете во дворе!»
Эти дома изменили жизнь советского человека
10 ноября
«Советскому человеку нужно было сделать пространство пустым»
Чего добивались сталинские архитекторы и причем тут восточный базар
Cегодня
© 2010–2018. Новости Москвы. Люди, места, события. Использование материалов Мосленты разрешено только с предварительного согласия правообладателей. Все права на картинки и тексты в разделе Новости принадлежат их авторам.
МОСЛЕНТА — сайт о понятной Москве. Нам интересно, как функционирует город и как им пользоваться.
Нашли опечатку?
Orphus: Ctrl+Enter