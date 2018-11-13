Истребитель покатался по улицам подмосковного города

В подмосковном городе Люберцы по улицам проехал истребитель МиГ-29. Видео транспортировки машины опубликовано в Instagram директора «Люберецкой управляющей компании» Александра Климанова.

На кадрах видно, как истребитель по однополосной улице тянет трактор.

Как сообщает «РИАМО Люберцы», МиГ установят как памятник в гарнизоне на пустыре на улице 3-е Почтовое отделение. В годы Великой Отечественной войны там располагался аэродром 16-го истребительного авиаполка, участвовавшего в обороне Москвы. Позже на месте объекта появился Центральный НИИ ВВС Минобороны.

МиГ-29 — советский многоцелевой истребитель четвертого поколения. Разрабатывался в 1970-х годах. Всего на вооружении ВКС России и еще 25 государств мира состоит свыше 1,6 тысячи таких самолетов.