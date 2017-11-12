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Курильщики пополнили казну Москвы на 30 тысяч рублей

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Нарушители антитабачного закона в Москве в этому году были оштрафованы почти на 22 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

На граждан из этой суммы приходится всего 31,6 тысячи рублей. Большая часть штрафов (на сумму почти 17 миллионов) была выписана юридическим лицам, а должностные лица и индивидуальные предприниматели были оштрафованы почти на пять миллионов. Помимо этого, было вынесено пять судебных решений о приостановлении деятельности кальянных.

В третий четверг ноября в ряде стран отмечается День отказа от курения.

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