Курильщики пополнили казну Москвы на 30 тысяч рублей

Нарушители антитабачного закона в Москве в этому году были оштрафованы почти на 22 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

На граждан из этой суммы приходится всего 31,6 тысячи рублей. Большая часть штрафов (на сумму почти 17 миллионов) была выписана юридическим лицам, а должностные лица и индивидуальные предприниматели были оштрафованы почти на пять миллионов. Помимо этого, было вынесено пять судебных решений о приостановлении деятельности кальянных.

В третий четверг ноября в ряде стран отмечается День отказа от курения.